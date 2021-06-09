Başkan Özdemir: “Kurumlarımız ile iş birliğine açığız”

Havza Belediye Başkanı ve Havza YEG Başkanı Sebahattin Özdemir ile AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret ederek Enstitü Müdürü Dr. Kibar Ak ile bir süre görüştüler. Ziyarette Kibar Ak tarafından enstitü ve enstitüde yürütülen TAGEM, TÜBİTAK, DOKAP kaynaklı projeler hakkında Özdemir ve Kayan'a bilgiler verdi.

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Havza Belediye Başkanı ve Havza YEG Başkanı Sebahattin Özdemir kurumlar arası iş birliğini önemsediklerini belirterek, “İlçemizin tarımsal kalkınmasını sağlamak adına tüm kurumlarımız ile iş birliğine açığız. Bu kapsamda Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret ederek ilçemizde tarımsal kalkınmayı destekleyecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk” şeklinde konuştu.

Havza'da uçkun ilaçlaması devam ediyor

Öte yandan, Havza Belediyesi Veteriner Hizmetleri Birimi tarafından havaların ısınması ile birlikte başlatılan sinek, sivrisinek ve karasinek mücadelesi kapsamında ilçe genelinde periyodik aralıklar ile ilaçlama çalışması devam ediyor. Devam eden uçkun ile mücadele çalışmaları kapsamında ilçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi, çöp toplama merkezi, sebze pazarı, atık su kanalları ve çöp konteynırları da düzenli olarak ilaçlanıyor. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “İlçe merkezimizde uçkun ve haşerelere karşı ilaçlı mücadele çalışmaları periyodik olarak aralıksız devam ediyor. Haşere ile mücadelede kullanılan ilaçlar doğal dengeye zarar vermeyen ilaçlar kullanılmakta olup hiçbir şekilde çevreye zarar verilmemektedir. Hem temizlik, hem sağlık hem de kanatlı haşere ve sinek ile mücadele konusunda çöplerin açık alanlara atılmaması çok önemli” diye konuştu.