Başkan Özdemir muhtarları video konferans aracılığıyla bilgilendirdi

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen toplantıda muhtarlara kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında çalışmaların ilk gününden bu yanan aralıksız devam ettiğini belirterek, “İlgili birimlerimiz halkımızın sağlığı için çalışmalarına aralıksız devam etmekte. Yine belediye olarak üzerimize düşen konularda gerekli tedbirler alınarak ivedilikle uygulandı ve uygulanamaya devam edilmekte. Belediye meclis üyeleri olarak da sizlerin üzerinize düşen görevleri yaptığınızı biliyoruz. Yine mahallelerimizden gelen acil talepleri de ekiplerimiz ile çözmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu günlerden de birlik ve beraberlik içerisinde çıkacağız. Sizlerden ricamız mahalle sakinlerinizi uyulacak kurallar ve alınacak tedbirler hakkında bilgilendirmeniz. Biliyoruz ki sizlerde yaşanan bu süreçte özellikle evden çıkamayan 65 yaş üst ve kronik hastalarımızın ihtiyaçlarını karşılama konusunda bizlerin omuzlarından büyük bir yük alıyorsunuz, Gayretleriniz ve çalışmalarınız için sizlere teşekkür ederim. Havza Belediyesi olarak bizler sizlerin yanınızdayız” dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir daha sonra ise mahalle muhtarından gelen talep ve önerilerini dinledi.