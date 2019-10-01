Başkan Özdemir: “Önceliğimiz kırsal mahallelerimizdeki yaşam standartlarını yükseltmek”

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir kırsal mahalleleri ziyaret etti. Başkan Sebahattin Özdemir mahalle ziyaretleri kapsamında ilk olarak Gidirli Mahallesi'ni ziyaret ederek burada Mahalle Muhtarı Mustafa Parlak ve mahalle sakinleri ile bir süre sohbet etti. Mahalle Muhtarı Mustafa Parlak'tan mahallenin durumu hakkında bilgiler alan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir belediye olarak mahallelere en hızlı ve en kaliteli hizmeti vermenin gayreti içinde olduklarını belirterek, “2019 yılı çalışma programı tamamlanmak üzere. Yağışlar başlayana kadar tüm ekiplerimiz sahada olacak. Şimdi den 2020 programımız için çalışmalarımıza başladık. Önceliğimiz kırsal mahallelerimizdeki yaşam standartlarını yükseltmek” diye konuştu.

Daha sonra Dereköy ve Demiryurt Mahallelerini ziyaret eden Özdemir, Dereköy Mahallesi'nde şekerpancarı pekmezi yapan mahalle sakinleri ile sohbet etti.