Başkan Özdemir: “Otopark ilçemizin park yeri sorununu çözecek”

Başkan Sebahattin Özdemir ve bazı STK temsilcileri Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede inşa edilen mekanik otoparkın inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Başkanı Özdemir otopark hakkında yaptığı açıklamada, “İlçemize uzun yıllar hizmet edecek olan proje ilçemizde park yeri sorununu çözecek. İnşallah burada inşaat tamamlandığında 3 katı yer altında olmak üzere 5 katlı modern bir otoparkı ilçemize kazandıracağız. Üst katı açık olacak otoparkın bu bölümü kırsal mahallelerimizden gelen minibüslerimiz için kullanılacak. Yine aynı katta yeni bir gasilhanemiz burada hizmet vermeye başlayacak. Bu projenin ilçemize kazandırılmasından dolayı başta Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

5 katlı otoparkın tamamen mekanik sistemle çalışacağını belirten Özdemir, “Yani sürücülerin, araçlarını sistem otomatik olarak kendisi park edecek. Bu sayede araç sahipleri park yeri aramak zorunda kalmayacak. İşini görüp aracını almak istediğinde kartını okutarak sistem aracını getirecek. İlçemize uzun yıllar hizmet edecek olan proje ilçemizde park yeri sorununu çözecek” diye konuştu.

Ziyarete Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Havza Madeni İşler Başkan Cesur Şahin, Havza Bakkal ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Vahit Yılmaz katıldı.