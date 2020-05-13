Başkan Özdemir sanayi esnafına dezenfektan ve maske dağıttı

Havza Belediyesi tarafından Havza Küçük Sanayi Sitesi ve 25 Mayıs Küçük Sanayi Sitesi'nde esnafa yerli ve milli el dezenfektanı Borel ile maske dağıtıldı.

Dezenfektan ve maske dağıtımına katılan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cesur Şahin ile birlikte sanayi esnafı ile kısa sohbetler ederek kendilerine yerli ve milli Borel dezenfektan ile maske verdi.

Sanayi esnaflarının taleplerini dinleyen Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, korona virüsün hayatın genelini etkilediği gibi sanayi sitesi esnafını da etkilediğini belirterek; “Salgın nedeni ile birçok iş dalı gibi sanayi esnafımızda etkilendi. Biz güçlü bir devletiz ve bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı esnafımıza yönelik destek paketleri ile devletimiz esnafımızın yanında oldu. Sanayi esnafımızın belediyemizden olan talepler ise salgın sonrası yapılacak öncelikler işlerimiz arasında. Tüm sanayi esnafı ve ustalarımızın kişisel korunma ve ellerinden geldiğince sosyal mesafe kurallarını uymaları hem kedi hem de müşterilerinin sağlığını korumak adına önemli” dedi.

Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cesur Şahin ise Başkan Özdemir'e her iki sanayi sitesine gerçekleştirdiği ziyaretten ötürü teşekkür ederek, “Bu ziyaret esnafımıza moral oldu. Başkanımıza dağıtmış oldukları dezenfektan ve maskeden ötürü esnaf arkadaşlarımız adına teşekkür ederim” diye konuştu.

Ziyaretlerde Başkan Özdemir'e Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt eşlik etti.