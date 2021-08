Başkan Özdemir: “Şehitlerimizin emanetleri için her zaman kapılarımız açık”

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Havza ilçesinde şehit Uzman Çavuş Kemal Sayar için ailesi tarafından mevlit okutuldu. Programa katılan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Şehitlerimizin emanetleri için her zaman kapılarımız açık” dedi.

2019 yılında Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar için Havza ilçesi Gidirli Mahallesi'nde mevlit okundu. Gidirli Mahallesi Camii'nde yapılan mevlit programında şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Mevlit programına şehidin ailesinin yanı sıra Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de katıldı. Başkan Özdemir şehit aileleri için her zaman göreve hazır olduklarını vurgulayarak, “Şehitlerimizin emanetleri için her zaman kapılarımız açık. Bu vatanı vatan yapan aziz şehitlerimizdir. Bizler onların emanetlerine karşı her zaman göreve hazırız” dedi.