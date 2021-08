Başkan Özdemir: “STK'lar bizler için önemli”

Samsun Kocaeli Dernekleri Federasyonu (SAKODEF) Genel Başkanı Avukat Nazan Başol Can, Gebze Havzalılar Derneği kurucu üyesi Hıdır Başol ve Aşkın Başol, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Avukat Nazan Başol Can, Havza Belediye Başkanı Özdemir'e federasyon ve bağlı derneklerin çalışmaları ile faaliyetleri hakkında bilgiler aktardı. Nazan Başol Can tüm amaçlarının gurbetteki Samsunluların birlik ve beraberliğini sağlamak olduğunu belirterek “Federasyon olarak her zaman önceliğimiz Samsun. Samsun'u tanıtmak ve Samsun'un değerine değer katmak için çalışmaktayız” dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise Nazan Başol Can'a ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, şunları söyledi:

“Sivil toplum kuruluşları bizler için önemli. Özellikle gurbette yaşayan hemşehrilerimizin birlik ve beraberliği adına önemli işler yapan değerli federasyonlarımız ve derneklerimiz bir birinden kıymetli hizmetler yürütmekte. İlimizi ve ilçemize tanıtmak, hemşerilerimizin birlik ve beraberliklerine yönelik yapılan çalışmalardan ötürü tüm federasyon ve dernek yöneticilerimize teşekkür ederim.”