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Başkan Özdemir'e kitap hediye ettiler

Havza’da ilkokul öğrencileri Samsun Valiliği ile Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Samsun Okuma Vakti Projesi kapsamında başlatılan "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" etkinliği faaliyetleri içerisinde ziyaret ettikleri Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’e kitap hediye ettiler.

Havza'da ilkokul öğrencileri Samsun Valiliği ile Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Samsun Okuma Vakti Projesi kapsamında başlatılan "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" etkinliği faaliyetleri içerisinde ziyaret ettikleri Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e kitap hediye ettiler.


Merkez İlkokulu öğrencileri hem okul velisi hem de Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" etkinliği faaliyetleri içerisinde ziyaret ettiler. Ziyarette Başkan Özdemir ile "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" etkinliğini desteklediğini belirten bir video çekimi gerçekleştirildi.


Başkan Özdemir çekim sonrası içlerinde kızı Ahsen Berra Özdemir, Ayşe Aysan ve Muhammed Emin Arslan ile bir süre sohbet etti. Özdemir öğrencilere çok kitap okumalarını tavsiye ederek, “Sizlerin kitap okuma alışkanlığı kazanması demek yarının Türkiye'sinin daha güçlü olması demek. Ülkemizin geleceği olan sizlere emanet edeceğimiz sizlere güveniyoruz” dedi.


Özdemir "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" etkinliğini belediye ve bireysel olarak destekliğini belirterek, “İnşallah kısa sürede kampanya hedefleri tutturularak kütüphaneler halkımızın ve çocuklarımızın hizmetine girecek” diye konuştu.


Ziyaret sonunda öğrenciler Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e kitap hediye ederken, Özdemir de öğrencilere birer kitap hediye etti.

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