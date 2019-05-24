Başkan Özel: “Ladik hak ettiği yere gelecek”

Ladikli Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (LAYSİAD) Üyeler, 31 Mart yerel seçimlerinde sonra Ladik Belediye Başkanlığına seçilen Nurhan Yapıcı Özel'e, “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Ladikli Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Mısırlı, Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Karabük, Ahmet Alpdoğru, Mehmet İhsan Karamangil, Mehmet Cahit Kaya ve Özkan Kösebay, Samsun'un tek kadın belediye başkanı olma özelliğini de taşıyan Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'i makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.

Birlik ve beraberlik mesajı

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği ziyarette konuşan LAYSİAD Başkan Yardımcısı Mehmet Mısırlı, “Dernek olarak kurulduğumuz günden beri gerek sosyal ve kültürel etkinliklerle gerekse yatırım projelerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar güzel çalışmalara ve projelere imza atmayı başardık. Biz ne kadar daha çok bir araya gelirsek, ne kadar daha çok dayanışma içinde olursak o kadar daha güçlü olacağımızın inancındayım” şeklinde konuştu.

“Paydaşımız olacaksınız”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel ise, “Hepimizin ortak payesi güzel ilçemize ve halkımıza daha çok katkı sağlamak, hizmet etmek. Ladik, yazıyla, kışıyla dört mevsim boyunca yaşanabilecek güzel bir ilçemiz. Hedeflediğimiz projeleri hayata geçirirken sizlerde paydaşımız olacaksınız. Ben inanıyorum ki; güzel ilçemiz Ladik yakın zamanda hak ettiği yere gelecek. Bunun için de elimizden gelen gayreti hep birlikte göstereceğiz” diye konuştu.