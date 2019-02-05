Başkan Şahin: “Atakumlulara hizmet gönül işi”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Atakum'da esnafla bir araya geldi. Büyük ilgi gören Şahin, "Memleketimize hizmet bizim için gönül işidir. Atakumlular için gece-gündüz çalışacağız" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, Atakum turlarını sürdürüyor. Başkan Zihni Şahin bugün de Lozan Caddesi ile Cumhuriyet Mahallesi'nde esnafla buluştu. Memlekete hizmet aşkıyla yanıp tutuştuklarını söyleyen Başkan Şahin, "Hizmet bizim için gönül işidir" ifadesini kullandı.

Başkan Zihni Şahin, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ile birlikte Lozan Caddesi ile Cumhuriyet Mahallesi'nde ziyaretlerde bulundu. AK Parti İlçe Başkanı Haluk Köksoy'un da yer aldığı ziyaret ve buluşmalarda Başkan Zihni Şahin, ilçe halkı ve esnafından büyük ilgi gördü. Başkan Şahin, yaptığı konuşmalarda, "Atakum ilçemizde yükselen hizmet çıtasını daha da yukarılara taşımak için birlikte çalışacağız, birlikte başaracağız" mesajlarını verdi.

Atakum, Türkiye'nin yükselen yıldızı

Ülkeye ve Samsun'a hizmet etmek için çıktığı yolda şimdi önünde yepyeni bir dönemin başlamak üzere olduğunu söyleyen Başkan Zihni Şahin, "Sadece Samsun'un değil, Karadeniz'in en güzel ilçesi, Türkiye'nin ise yükselen yıldızı Atakum'a hizmet etmek için sabırsızlanıyoruz. Memleketimize, halkımıza hizmet aşkıyla yanıp tutuşuyoruz. Çünkü memleketimize, halkımıza hizmet bizim için bir gönül işidir" diye konuştu.

Başkan Zihni Şahin, şunları söyledi:

"İlçe belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi'nin iktidar partisinden olması çalışmalarımızı kolaylaştırır. İlçemize hizmet için sizlerin desteğine talibiz. Nerede görev alırsam alayım oranın dertleriyle dertlendim, sevinciyle mutlu oldum. Bafra belediye başkanı iken, büyükşehir belediye başkanı iken nerede sorun varsa ona çözüm üretmek için çabaladım. Şimdi de partimizin, genel başkanımızın teveccühleri ile Atakum'a aday gösterildim. Allah'ın izniyle 31 Mart seçimlerinde galip gelerek Atakum'da başarılı işlere imza atan İshak Taşçı kardeşimizden devralacağımız bayrağı daha da yukarılara taşıyacağız. İshak başkanımız da bizlerle birlikte olacak, birlikte başaracağız."