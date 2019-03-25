Başkan Şahin: “Atakum'u gelecekte daha güzel hale getirmek için yola çıktık”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, “Atakum'u gelecekte daha güzel hale getirmek için yola çıktık” dedi.

Başkan Şahin, Atakum'da sürdürdüğü seçim çalışmaları kapsamında gençlerle buluşmaya ayrı bir önem gösteriyor. Öğrenciler ve gençlerle bir araya gelen Başkan Şahin, gençlerin, geleceğe olan umutları, inançları, ayrıca kendilerinin motivasyon kaynağı olduğunu belirterek gençler için birbirinden önemli projeler hazırladıklarını söyledi.

“Gelecek için bir vizyon ortaya koymak gerekir”

Sadece bugünü düşünerek hareket edemeyeceklerini ifade eden Başkan Şahin, “Gelecek için bir vizyon ortaya koymak gerekir. Atakum'u gelecekte daha güzel hale getirmek için yola çıktık. Toplumumuzun her kesimden insanlarımızın faydasına olacak proje ve hizmetlerimiz olduğu gibi hep birlikte yaşadığımız ve yaşayacağımız Atakum için de projelerimiz bulunmaktadır. Bugünü kurtarmak adına geleceği ihmal edemeyiz. Gelecekte Atakum turizm, kültür ve sanat, gençlik, eğitim, bilim, çevre, ulaşım, organik beslenme, sağlık, üniversite gibi alanlarda dünyanın tanıdığı, insanların geldiği uluslararası standartlarda bir şehir olacaktır” diye konuştu.

Öğrenci ve çalışanlar için sabah çorbası

Başkan Şahin, öğrencilerin, çalışanların sabah evlerinden çıkıp işi veya okuluna giden Atakumlu hemşehrilere hareketliliğin yoğun olduğu merkezi noktalarda (yurt, tramvay durağı, pazar yeri) sunacakları çorba ikramı ile güne sıcacık duygularla başlayacaklarını aktardı.

Ücretsiz internet hizmeti

İnternetin her alanda hayatın içinde olduğunu kaydeden Başkan Şahin, “İnsanlarımız eğitim, bilim, spor, teknoloji, ekonomi, sağlık, hava durumu, siyaset yerel gelişmeler gibi alanlarda olup bitenlerden haberdar olmak istemekte, sosyal medyayı kullanmaktadır. Ücretsiz internet hizmeti sunarak insanlarımıza kolaylık sağlayacağız. Ayrıca şarj istasyonları kurarak bu erişimde problem yaşamamalarına katkı vereceğiz” diye konuştu.

Buluşmaya AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy da katıldı.