Başkan Şahin çalışmaları yerinde inceledi

Samsun'un Bafra ilçesinde kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Büyükşehir olarak 17 ilçemizde çalışmalar aralıksız devam ediyor" dedi.

Başkan Zihni Şahin, Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Şahin, Bafra'ya karşı yükümlülükleri yerine getirmek için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Şahin, “Büyükşehir olarak 17 ilçemizde çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Baframız da son dönemde yapılan çalışmalarla Hasan Aslan Caddesi'nde ve Süleyman Türk Caddesi tamamlandı. Hasan Çakın Caddesi'nde çalışmalar devam ediyor. Neticede daha önceden Emek Caddesi, Tekel Caddesi tamamlanmıştı. Projemizde Yaşardoğu ve Alaçam Caddesi'ni birleştirerek şehri güzelleştirme adına bir çalışma planlamıştık. Büyükşehire ait caddelerde eksiklikleri tamamlamak için arkadaşlarımızla çalışmaya başladık. Yaşardoğu ve Alaçam Caddesi'nde çalışmalar bittiğinde şehri iyi bir noktaya getirmiş olacağız. Sedde Projesi'nin de birinci etabı tamamlanmasıyla şehrimiz güzelleşti. İkinci etabıyla beraber Baframız dahada güzelleşecek. Yeni otogarın alt yapı çalışmaları tamamlandı. Temel atılmayla beraber yeni otogarımız yapılacak.Ocak ayında da Kültür Merkezinin temelini atmış olacağız. Böylelikle Bafra'ya karşı yükümlülüklerimizi de yerine getirmiş olacağız. Hizmete devam ediyoruz. Yeni halle ilgili yer problemini çözemedik. Üzerinde durduğumuz alan mera olduğu için, birde birinci derece tarım ovası. Daha önceki bakanımızla girişimde bulunmuştuk. Söz almıştık fakat değişince Sarıkaya, Şeyhören, Türbe arasındaki merada olacaktı. Şimdi oraya izin almak zorlaştı. Başka bir alan bakıyoruz. En azından yer problemini çözersek arkası gelir diye ümit ediyorum” şeklinde konuştu.