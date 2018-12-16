Başkan Şahin deplasmana giderken Vali Aksoy'u pas geçmedi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti. Şahin, "Eski valimiz tam bir Samsun sevdalısı. Bunu bir kez daha gördük" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, eski Samsun Valisi, şimdi ise Kocaeli Valisi olan Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Başkan Şahin, "Tam bir Samsun sevdalısı olan sayın valimiz, bizlere gösterdiği yakın ilgi ve misafirperverlikle bunu bir kez daha gösterdi" diye konuştu.

Yılport Samsunspor'un Sakaryaspor ile oynayacağı deplasman müsabakasını izlemek üzere bu kente giden Başkan Şahin, ilk olarak Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti. Samsun'da görev yaptığı süre içerisinde Samsunluların takdirini kazanan Vali Aksoy, Başkan Şahin'i makamında ağırladı. Vali Aksoy, "Sayın Başkan ile Samsun'da bulunduğum süre içerisinde birlikte çok güzel hizmetlere imza attık. Kendisiyle çok sevdiğim Samsun üzerine sohbet ettik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Vali Hüseyin Aksoy'u, 'Tam bir Samsun sevdalısı' olarak nitelendiren Başkan Şahin, şunları söyledi:

"Değerli Valimiz, Samsun'a önemli hizmetlerde bulundu. Samsun sevgisini hepimiz biliyoruz. Bu nedenledir ki Samsunlular da kendisini unutmuyor, unutmayacak. Sayın valimiz bizleri ağırladı. Yakın ilgi ve mükemmel misafirperverliğine hemşehrilerim ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum."

Başkan Zihni Şahin'in Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaretinde Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Samsunlu iş insanı H. Kaya Aşcı da yer aldı.