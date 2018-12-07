Başkan Şahin: “Gelecek de kurtuluş da tarımsal kalkınmada”

Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Samsun'da yüzde 18'lere varan tarım toprağı zayiatı için gerekli önlemler alındı. Samsun'un geleceği de kurtuluşu da tarımsal sanayidedir. Tarım A.Ş.'yi bu yüzden kurduk" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü gibi ovalarıyla Türkiye'nin en önemli tarım merkezinin Samsun olduğunu söyledi. İl genelinde tarımsal özelliğini kaybeden toprak oranının yüzde 18'lere ulaştığını belirten Zihni Şahin, "Çok şükür bunun önüne geçecek önlemleri aldık. Samsun'un geleceği de, kurtuluşu da olan tarımsal kalkınma için Tarım A.Ş.'yi kurduk" diye konuştu.

Samsun'un ovaları, sulanabilir diğer arazileri ile bereketli topraklar üzerinde kurulu sayılı illerden birisi olduğunu vurgulayan Zihni Şahin, "Tüm bunların yanı sıra adeta Türkiye'yi kuzeyden güneye sulayan Yeşilırmak ile Kızılırmak da yolculuklarını ilimiz sınırları içerisinde sonlandırmakta. Böylesine önemli bir tarım potansiyelinin bugüne kadar istenildiği şekilde harekete geçirilmemesi gerçekten çok acı. Bu amaç doğrultusunda çok önemli adımlar attık. En önemlisi de Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurduğumuz Tarım A.Ş.'dir" diye konuştu.

Samsun'un bereketli toprakları üzerinde tarımsal faaliyet gösteren çiftçilere zaman zaman önemli destekler verildiğini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Bu desteklerin daha da artırılması gerekir. Çiftçimizle el ele vererek tarımsal sanayiyi oluşturmak için bıkmadan, usanmadan mücadele vermeliyiz. Kimi zaman düşsek de, kimi zaman başka engellerle karşılaşsak da hiç durmadan ilerleyerek bu mücadeleyi yapmak zorundayız. Samsun, yerinde sayan, gün yüzüne çıkmayı bekleyen bu potansiyelini mutlak surette değerlendirmek zorundadır. Allah'ın bize bahşettiği bu toprakları çok daha iyi değerlendirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

“Bilinçli tarım, üretim, pazarlama”

Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal kalkınma hedefinde öncü olmak için kolları sıvadıklarını söyleyen Zihni Şahin, "Kırsal Kalkınma Dairesinin kesintisiz sürdürdüğü tarımsal desteklerin ötesinde, çok daha geniş kapsamlı, çok daha profesyonelce ve çok daha kapsamlı bir şekilde konuya el atacak, öncü olacak Tarım A.Ş.'yi işte bu amaçlarla kurduk. Topraklarımızın kullanımından bilinçli tarıma, üretimden pazarlamaya, satışa kadar her türlü faaliyetin içerisinde yer alacak şirketimizin en önemli hedefi üretimin ve çiftçinin kazancını ilk etapta 2 katına çıkartmak olacaktır. Tarımsal sanayiye geçişle birlikte tarım ihracatında büyük rakamlara ulaşmak da bir diğer önemli hedefimiz olacaktır" diye konuştu.

"Samsun ovalar şehridir, tarım şehridir" diyen Zihni Şahin, sözlerini, "Türkiye'nin en önemli tarım merkeziyiz ancak son yollarda tarımsal topraklarımızın yüzde 18'i yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Bu durumun önüne geçmek için gerekli önlemleri şimdilik aldık. Tarım A.Ş.'nin, bu yok oluşun önünü tamamen kesme noktasında da öncü olacağına inancımız tamdır" diyerek tamamladı.