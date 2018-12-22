Başkan Şahin: “Gelecek nesillere temiz bir Samsun bırakıyoruz”

İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi, böylece toprağın, suyun, havanın kirlenmesinin önlenmesi gibi amaçlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde, Çevre ve Şehir Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından büyük bir başarıyla yürütülüyor.

7 aşamalık başarılı uygulama

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kamu kurumlarında uyguladığı Sıfır Atık Projesi'ne ilgi her geçen gün artarken Samsun Büyükşehir Belediyesi ise konuyla ilgili uygulamalarıyla tüm Türkiye'de örnek oluyor. Projede bugüne kadar yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Toplam 7 aşamalı projenin 6'ncı aşaması olan uygulama bölümünü başarıyla geçtik. Raporlama, izleme, önlem, revizyondan oluşan 7'nci ve son aşamayı da başarıyla tamamladık" dedi.

Yemekhane atıklarından hayvan maması

Proje kapsamında ilk önce, farkındalık oluşturmak amacıyla yemekhanenin boya ve tadilatını yaptıklarını belirten Başkan Zihni Şahin, "Projenin anlam ve önemini vurgulamak için yemekhanede kullandığımız sandalyeleri değiştirmek yerine tadilatını gerçekleştirdik. Yemek atıklarımızı ayrıştırdığımız ünite kurduk. Buradan çıkan atıkları, hayvan barınağına, sahipsiz sokak hayvanları için mama yapılmak üzere gönderdik" diye konuştu.

Hizmet binalarında atık üniteleri

Merkez binada ve diğer hizmet binalarında geri dönüşüm üniteleri kurduklarını hatırlatan Başkan Şahin, çalışmalarla ilgili ayrıca şu bilgileri verdi:

"Pil, cam, metal, plastik, kağıt, organik, evsel atık olmak üzere 7 atık türü için sadece merkez binamızda 30 adet ünite kuruldu. Tüm bitkisel yağ atıklarımızı topladık. Toplam 885 personele eğitim verdik. Ayrıca yine hizmet alanlarımızda 10 atık türü için biriktirme alanları oluşturduk."

6 ayda bin 461 kilo malzeme toplandı

Başkan Zihni Şahin, yıl sonu itibariyle elde ettikleri kazanımlarla ilgili olarak, "6 ayda bin 461 kg geri dönüşüm malzemesi topladık. Bin 207 kg kağıt karton, 230 kg plastik atık, 24 kg cam atık topladık. Toplanan bu atıklar ile 22 ağacın kesilmesini önledik, 3 bin 220 KWh enerji tasarrufu sağladık. Biyogaz tesisimizde organik olsun, hayvansal olsun tüm atıklar enerjiye dönüştürülüyor. Dönüşüm sonrası artan tüm atık ise gübre haline getiriliyor. Bu üretim için şirketimiz Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsat aldı" bilgilerini verdi.

EBYS ve dönüşüm müzesi

Belediye binasında çöp kutularını kaldırdıklarını, Elektronik Belge Yönetimi Sistemi'ne(EBYS) geçerek kağıt kullanımını büyük oranda azalttıklarını da söyleyen Başkan Şahin, "Sıfır Atık, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın saygıdeğer eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı çok önemli bir çevre projesidir. Hedefimiz, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir Samsun bırakmaktır. Katı Atık Depolama Sahasında oluşturduğumuz Dönüşüm Müzesinin bu anlamla işlevi çok önemli. Öğrencilerimizi Dönüşüm Müzesini gezdirerek atıkların nasıl değerlendirildiğini gösteriyor, böylece doğa ve çevre bilincini onlara aşılamaya çalışıyoruz" diye konuştu.