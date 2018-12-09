Başkan Şahin: "Hepimiz aynı gemideyiz"

Demirci Mahallesi'ndeki yöresel yemek tanıtım etkinliğine katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Samsun'a hizmet için gece gündüz çalıştık. Samsun hepimizin. Hepimiz bu geminin içerisindeyiz" dedi.

Samsun'un Canik ilçesine bağlı Demirci Mahallesi'nde muhtarlık ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen yöresel yemekler tanıtım etkinliği, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'in de katılımıyla gerçekleştirildi. AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser'in eşlik ettiği Başkan Şahin, etkinlikte yöresel çökelekli sade tarhana, bulamaç, kaçamak, mısır unu helvası, etli kazan pilavı ve köy ekmeğinin tadına baktı. Burada vatandaşlara kısa bir konuşma yapan Zihni Şahin, sözlerine Muhtar Şerif Altın ve Dernek Başkanı Süleyman Öz'e düzenledikleri etkinlik için teşekkür ederek başladı.

"Bu şehir hepimizin"

Büyükşehirde görev yaptığı süre içerisinde Samsun'a ve Samsunlulara hizmet etmek için çalıştığını vurgulayan Zihni Şahin, "Halkımıza hizmet etmek, mutlulukların en güzeli. Doğal ve samimi olduk, halka dokunduk, sadece hizmet etmeyi düşündük. Bundan sonra da böyle olacaktır. Önemli olan Samsun'dur, Samsunumuzdur. Samsun, hemen her bölgeden göç almaya devam eden bir kent. İnsanlarımızı seviyoruz. Unutulmaması gereken şudur: hepimizin bu güzel, bu harika şehirde yaşıyoruz ve hepimiz aynı gemideyiz. Bu nedenle özellikle yönetici konumunda bulunan herkesin çok dikkatli olması, çok çalışması, Samsun ve halkının menfaatinin dışında hiç bir eylem ve davranış içerisinde bulunmaması gerekir" diye konuştu.