Başkan Şahin: “Sağlıkta dönüşüm kaliteyi artırdı”

Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Gelişmiş ülkelerde bile 50 yılda gerçekleştirilen sağlıkta dönüşüm Türkiye'de 10 yılda gerçekleştirildi. İnsanlarımızın yaşamlarında kalite arttı" dedi.

Başkan Zihni Şahin, hastanelerde yatarak tedavi gören hastaları ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Tedavileri süren hastalarla sohbet ederek onlara moral veren Zihni Şahin, sağlıkta dönüşümün insan yaşamında kaliteyi yükselttiğine dikkat çekti.

Otel konforunda sağlık hizmeti

Şahin, "Ülkemizde sağlıkta büyük dönüşümler yaşandı. Önceden hastanelerde tedavi olmak neredeyse imkansızken şimdi otel konforunda konaklama hizmeti sunuluyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesinden yola çıkılarak sağlık adına çok önemli projeler, yatırımlar hayata geçirildi, geçirilmeye devam ediyor. AK Parti hükümetleri insan sağlığına her zaman büyük önem vermiştir. Gelişmiş ülkelerde bile 50 yılda gerçekleştirilemeyen dönüşüm, 10 yılda tamamlanmıştır. Sağlık merkezlerimizde bugün gelinen nokta da bunun göstergesidir" dedi.

Dr. Kamil Furtun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi yöneticileri ve doktorları ile de görüşen Başkan Zihni Şahin, "Sağlıklı bireylerin yetişmesi için, sağlıklı bir toplum için ne yapılsa azdır. Doktorlarımıza, sağlık personelimize gösterdikleri yoğun çaba, özverili çalışma nedeniyle teşekkür ediyorum" diye konuştu.