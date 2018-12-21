Başkan Şahin: “Sorunları çözmek boynumuzun borcu”

Yerli Malı Haftası etkinliği kapsamında Kalkancı İlkokuluna giden Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Milli eğitimde yaşanan sorunları çözmek boynumuzun borcudur" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Yerli Malı Haftası kutlaması kapsamında İlkadım Kalkancı İlkokulunda düzenlenen etkinliğe katıldı. Miniklerin ellerinde Samsunspor bayrakları ve 'En büyük başkan bizim başkan' sloganlarıyla karşıladığı Zihni Şahin, "Milli eğitimde yaşanan sorunları çözmek, geleceğimiz olan çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirebilmek boynumuzun borcudur" diye konuştu.

Başkan Zihni Şahin, okul bahçesindeki karşılama töreninin ardından salonda düzenlenen Yerli Malı Haftası kutlama programına katıldı. Okul Müdürü Sezai Tiryaki, öğretmenler ve velilerle birlikte kutlama coşkusunu yaşayan Başkan Zihni Şahin, "Öğretmen olmanın çok büyük bir ayrıcalığı var. Uzun yıllardır öğretmenlik mesleğini icra ettiğimiz için Türkiye'nin neresine gidersek gidelim öğrencilerimizle karşılaşıyoruz. Samsun ile ilgili diğer illerde programlara gittiğimde oralarda da çok sayıda öğrencimle karşılaşıyorum. O da bizim için çok büyük bir mutluluk kaynağı oluyor" şeklinde konuştu.

Modern ve çağdaş eğitim, gelişmiş bir ülke

Eğitim problemlerini çözen milletlerin kalkınmış, gelişmiş ve dünyadaki yarışta öne geçmiş ülkeler haline geldiklerini vurgulayan Zihni Şahin, "Eğitim problemlerini çözemeyen topluluklarsa sürekli bocalama halinde ve istedikleri yerlere gelemiyorlar. O bakımdan Türkiye olarak bizim ilk önce önem vermemiz gereken konu milli eğitim olmalıdır. Milli eğitimin problemlerini çözerek çağın ihtiyaçlarına uygun, milli değerini koruyan, dünyadaki gelişmeleri takip eden nesiller yetiştirmek boynumuzun borcudur. Aksi takdirde bu yarışta geride kalıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Anne ve babalara 'gıda emperyalizmi' uyarısı

'Yerli malı' kullanmanın önemine de değinen Başkan Zihni Şahin şunları söyledi:

"Bugün Yerli Malı Haftası'nı kutluyoruz. Bu haftanın anlamı tabi ki sadece yemek içmek değil. Biz gıda olarak da çok büyük bir emperyalizm baskısı altındayız. Çocuklarımız gerçekten sağlıksız besleniyor. Televizyonlarda ne kadar sağlığa zarar verecek şeyler varsa onları almak istiyorlar. Bu bakımdan biz ailelere, bilhassa da annelere çok büyük sorumluluk düşüyor. Eskiden beri 'Yerli malı Türk'ün malı her Türk bunu kullanmalı' diye söylüyoruz ama maalesef gereğini yapamıyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetlerinin özellikle son yıllarda 'yerli üretim' konusunda çok önemli ve büyük adımlar attığını hatırlatan Zihni Şahin, "Katma değeri yüksek olmayan ürünlerimizi ne kadar çok satarsak satalım buradan kazandığımız parayla çok küçük bir teknolojik ürünü alamıyoruz. O bakımdan bizim de teknolojik anlamda üretim yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde biz kendi kendimizle mücadele ederken diğer ülkeler her alanda çok daha ileri seviyeye taşınmış olacak" açıklamasında bulundu.

Okul müdürü, eski öğrencisi

Programın sonunda Okul Müdürü Sezai Tiryaki, Başkan Zihni Şahin'in Bafra'da eğitim gördüğü dönemde öğretmeni olduğunu açıklayarak, katılımından dolayı kendisine teşekkür etti ve günün anısına bir hediye sundu.