Başkan Şahin: “STK'lar demokrasinin vazgeçilmezi”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Eğitim-Bir-Sen'e yaptığı 'hayırlı olsun' ziyaretinde, "Sivil toplum kuruluşları(STK) demokrasimizin vazgeçilmez öğeleridir" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, 17 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda yönetimi değişen Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Samsun 1 No'lu Şubesini ziyaret etti. Zihni Şahin, başkanlığa seçilen Hamdi Yıldız ve yeni yönetim kurulu üyelerini kutlayıp 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu.

Başkan Şahin, ziyaretiyle ilgili yaptığı kısa değerlendirmede, sendikaların, sivil toplum hareketi içerisinde çok önemli görevler üstlendiğine vurgu yaptı. Başkan Zihni Şahin, "Her biri birer STK olan sendikalarımız sayesinde işçimizin, memurumuzun, kısacası çalışanın temel haklarını kazanma noktasında çok önemli olumlu gelişmeler kaydedildi. Başta sendikalar olmak üzere tüm STK'lar demokrasimizin vazgeçilmez öğeleri, temel taşlarıdır. Eğitim Bir-Sen de bu alanda üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmektedir. Yeni yönetimin başarılı çalışmalara imza atacağına olan inancımız tamdır" dedi.

Sendika Şube Başkanı Hamdi Yıldız ise, "Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız, çalışandan yana olan tavrı ile hepimizin gönlünde taht kurdu. Ziyareti bu yönüyle de bizim için çok değerli. Kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Hamdi Yıldız, ziyaretin anısına Eğitim Bir-Sen yayınlarından çıkan Akif İnan İle Sohbet adlı kitabı Başkan Zihni Şahin'e takdim etti. Ziyarette Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Fikret Vatansever de Başkan Zihni Şahin'e eşlik etti.