Başkan Şahin'den 'Kuş Cenneti' açıklaması

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Kızılırmak Deltası'nda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) destekli sürdürülen 'Kalkınma Projesi'nin yıl sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin OKA ile birlikte eşgüdümlü olarak yürüttüğü ve Kuş Cenneti'nin tanıtım stratejisini oluşturmayı ve kırsal ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesini hedefleyen 'Kızılırmak Deltası Doğal Yaşam Eksenli Kalkınma Projesi', bu yıl içerisinde tamamlanacak.

Doğal yapı korundu, önlemler alındı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zihni Şahin, konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Büyükşehir Belediyesi'nin 2017 yılında hazırlayıp sunduğu Kızılırmak Deltası Doğal Yaşam Eksenli Kalkınma Projesi'nin, OKA'nın Çorum'da yapılan son toplantısında ele alındığını belirten Zihni Şahin, "Bu proje 2018 yılında da uygulanmaya devam etti. Kızılırmak Deltası'nın koruma ve kullanma dengesi dikkate alınarak, doğal yapısının, ekolojik özelliklerinin ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, geliştirilmesine katkı sağlayacak faaliyetlerin yapılması ve desteklenmesi, su kuşları ile alandaki diğer canlıların ve doğal yaşam unsurlarının korunmasına ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik altyapı ve üstyapı çalışmaları yapılmaya devam edecek" dedi.

Deltanın göbeğine butik otel!

Projenin toplam 2 bin 271 metrekarelik bir inşaat sahasında uygulandığını hatırlatan Başkan Zihni Şahin, "Bu inşaat alanına sahip tesisler, butik otel, 306 metrekare ahşap iskeleler, toplamda 3 bin 256 metrekare otopark, 602 metrekare ahşap yürüyüş yolları ve 54 metrekare asma köprü inşa edilecek. Kır Lokantası, Ziyaretçi Tanıtım Ünitesi, Yönetim Merkezi Ünitesi, Giriş Kontrol Ünitesi, Doğa Eğitim Merkezi ve Konaklama Merkezi, Cernek Seyir Bölümü, Ahşap Yürüyüş Yolları, Doğanca Ziyaretçi Tanıtım Merkezi Yapım çalışmaları sürüyor. Özellikle kuş gözlemi yapan ulusal ve uluslararası turistlerin deltada konaklamaları, bölgede daha fazla vakit geçirebilmeleri ve özellikle yerel ekonomiye daha fazla katkı sağlamaları açısından yaşanan konaklama sorununu gidermek için Doğanca Mahallesi'ndeki eski belediye binasını 14 odalı butik otele dönüştürüyoruz" diye konuştu.

“Unesco kararını heyecanla bekliyoruz”

Başkan Şahin ayrıca, "Kızılırmak Deltası Sulak Alanı ve Kuş Cenneti'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesi için gerekli hazırlık faaliyetlerinin son bulması en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Bilindiği üzere UNESCO adaylığı 30 Haziran'da Azerbaycan'da düzenlenecek olan UNESCO 43'üncü Genel Konferansı'nda karara bağlanacak. Kararı büyük bir heyecan ve merakla bekliyoruz" dedi.

OKA'dan Kuş Cenneti'ne 5 milyon lira

Başkan Zihni Şahin, açıklamalarının son bölümünde ise toplam bütçesi 6 milyon 995 bin lira olan projeye OKA'nın katkısının 4 milyon 946 bin TL olduğunu hatırlatarak, "Projeyi bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.