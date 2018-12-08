Başkan Şahin'den OMÜ'lü öğrencilere “Samsun'un güzelliklerini keşfedin”

Sevgi Kafede düzenlenen yemekte konuşan Başkan Zihni Şahin, çoğunluğu uluslararası öğrenci olan konuklarına, Samsun'un güzelliklerini keşfetmeleri tavsiyesinde bulundu.

OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı ile OMÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Muhsin Oğul'un da yer aldığı yemekte Başkan Zihni Şahin, öğrencilere, Samsun'un tarihi ve doğal güzelliklerini tanıttı. Samsun'un Anadolu'ya açılan bir kapı olduğunu söyleyen Başkan Zihni Şahin, "Hava, kara, deniz, demiryolu ile imkanları ile 289 kilometrelik sahil şeridi ile, 17 ilçesinin coğrafi zenginlikleri ile Samsun çok önemli bir şehir" dedi.

Coğrafi olarak Samsun'un 4 bölüme ayrıldığına dikkat çeken Zihni Şahin, “Samsun'u merkez, doğu, batı ve iç bölge olarak ayırabilir. Doğu bölgesinde Çarşamba, Terme, Ayvacık ilçelerimiz müthiş doğal güzelliklere sahip. İç kısımlarda örneğin Ladik kış turizmi ve sporları için önemli merkez. Havza, Ladik, Vezirköprü tarihi hamamları, termal imkanlarıyla görülmeye değer. Vezirköprü ilçemizin Kunduz Ormanları ile Şahinkaya Kanyonu büyük turizm değerleri. Batı bölgesinde Bafra'daki kuş cennetimiz, uluslararası bir üne sahip. 350 kuş türü, 560 bin dönüm alanda barınıyor. Burada 140 üreyen kuş türü var. Dünya genelinde nesli tükenen 25 türün 15'i burada. Baraj göllerimiz, Alaçam'ın, Yakakent'in doğal güzellikleri hep sizleri bekliyor. Geçtiğimiz yaz il genelinde otellerde yer bulunamadı. Hedefimiz altyapı eksikliklerimizi tamamlayarak Samsun'u turizm kenti yapmak. Sizlerin eğitim öğrenim gördüğünüz yıllar boyunca tüm bu güzellikleri görmenizi istiyorum. Bunun için Büyükşehir Belediyesi olarak sizlere her türlü imkanı sağlamaya hazırız" diye konuştu.