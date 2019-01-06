Başkan Şahin'e sevgi seli

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, İstanbul'da Alaçamlılar Derneğinin misafiri oldu. Başkan Şahin, "Bu birlik ve beraberliğimiz hiç bitmeyecek" dedi.

İstanbul'da faaliyet gösteren İstanbul Alaçamlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'i ağırladı. Dernek yöneticileri ve gurbetteki Alaçamlıların sevgi gösterileriyle karşıladıkları Başkan Zihni Şahin, bu birlik ve beraberliğin bozulamayacağını söyledi.

Başkan Zihni Şahin, İstanbul'daki Alaçamlılar Dernek binasında düzenlenen etkinlikte hemşehrileriyle buluştu. Eski Bafra Kaymakamı Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel ile Samsun Dernekler Konfederasyonu(SAMKON) Onursal Başkanı Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bafralı iş adamı Kaya Aşçı'nın da katıldığı etkinlikte bir konuşma yapan Zihni Şahin, birlik beraberlik mesajları verdi.

Samsun derneklerinin İstanbul gibi bir dünya kentinde çok önemli görev üstlendiklerine dikkat çeken Başkan Zihni Şahin, "Samsun dernekleri, bu metropol kentte hemşehrilik ruhunun ve hemşehrilik dayanışmasının adeta örnekleri oldular. Bu durum tabiatıyla bizleri son derece memnun ediyor. Bu yönde büyük çaba gösteren başta Kaya Aşçı olmak üzere Samsun derneklerimize, hemşehrilerime ve emeği geçen herkese teşekkür borçluyuz. Hayat mücadelesi içerisinde ekmek kavgasının peşinde gurbete çıkan siz değerli hemşehrilerimle bir arada olmanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyorum. Belediye başkanı olduğum günden bu yana sizlerle daima sıkı ilişkiler içerisinde olduk. İstanbul'da, memleketimizde düzenlenen her etkinlikte bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik. Bu birlik ve beraberliğimizi kimse bozamayacak, bundan sonra da el ele vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Öte yandan Başkan Zihni Şahin, İstanbul'daki ziyaret programları kapsamında Danıştay Üyesi Osman Tural ile de bir araya geldi. Başkan Şahin ile Tural, hasret gidermelerinin yanı sıra Samsun'daki başta büyükşehir çalışmaları olmak üzere proje ve yatırımlar hakkında da görüş alış verişinde bulundu.