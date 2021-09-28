Başkan sanayide: “Yağmur suyu hattı çalışmaları tamamlanacak”

Özdemir, yağmur suyu hattı çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını açıkladı.

Başkan Özdemir, asfalt kaplama işi bir süre önce tamamlanan Havza Küçük Sanayi Sitesini ziyaret etti. Sanayi esnafı ile uzun süre sohbet eden ve taleplerini dinleyen Sebahattin Özdemir daha sonra yağmur suyu birikintisini önlemek için SASKİ tarafından yapımı yağmur suyu hattın çalışmalarını yerinde inceleyerek SASKİ Havza Şube Müdürü Mustafa Arslan'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir yağış sezonu öncesi sanayi sitesindeki çalışmaların tamamlanacağını belirterek, “Sanayi içi yollarımız sıcak asfalt yapıldı. Şimdi işe yağmur suyu birikintilerini önlemek için SASKİ tarafından yağmur suyu hattı çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalarımız kısa sürede tamamlanacak. Sanayi esnafımıza ve Havzamıza hayırlı olsun” dedi.