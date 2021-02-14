Başkan Sandıkçı: “Başarı sizden, destek bizden”

Sandıkçı, “Başarı sizden, destek bizden” diyerek öğrencilere müjdeler verdi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar ve Canik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zekeriya Özkan ile birlikte Mevlana Eğitim Kampüsü'ndeki CAKEM kurs merkezinde üniversite sınavına hazırlanan öğrencileri ziyaret etti. Üniversite sınavına yönelik takviye dersleri alan öğrencilere başarılar dileyen Başkan Sandıkçı, sınavda başarı gösterecek öğrencilere müjde verdi. CAKEM kurs merkezinde tamamen ücretsiz şekilde üniversite sınavına hazırlık yapan öğrencilerle sohbet ederek başarılar dileyen Sandıkçı, “Siz gençlerimiz ülkemizin geleceğisiniz. Sizlerin başarılı olması, donanımlı olması ülkemizin daha çok kalkınması demektir. Sizlerin daha iyi, daha nitelikli, daha donanımlı eğitim alabilmeniz için, devletimiz ülke genelinde, bizler yerelde olmak üzere tüm imkânlarımızla yanınızdayız. Bu yıl üniversite sınavında başarı gösterecek olan siz öğrenci kardeşlerimize önceden olduğu gibi desteklerimiz artarak devam edecek. İlçemizdeki okullarda eğitim görüp üniversite sınavında ilk beş yüze giren öğrencilerimize, eğitim süresince burs desteği, yurt ücreti ve laptop. İlk beş bine giren öğrencilerimize eğitimleri süresince; burs desteğiyle birlikte, cep telefonu ve yine ilk elli bin sıralamasına giren öğrenci kardeşlerimize Burs desteği ve tablet vererek başarılı öğrenci kardeşlerimizi ödüllendirmiş olacağız” dedi.

Başarmak için çok çalışmanın gerektiğini dile getiren Sandıkçı, şunları söyledi:

“Rabbim hepinize zihin açıklığı versin. Ülkemizin geleceği ve kendi geleceğiniz için çok çok çalışmalısınız. Parolanız çalışmak, çalışmak, çalışmak olsun. Sizler başarılı oldukça bizlerin desteği hep sizlerin yanında olacak. Eğitim hayatınız süresince sizlere desteklerimizi sürdüreceğiz. Kurs merkezimizden takviye dersleri alan geçen yılkı öğrencilerimiz güzel başarı elde ettiler. İnşallah sizler de bu yıl geçen yılın üzerine koyarak aldığınız bu takviye dersler sayesinde istediğiniz üniversitelere yerleşmiş olursunuz.”