Başkan Sandıkçı: “Belediyecilikte örnek olacağız”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı şantiyede belediye işçilerini ziyaret ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Sandıkçı, "Omuz omuza örnek bir belediyecilik ortaya koyacağız" dedi.

Başkan İbrahim Sandıkçı, mesainin ilk saatlerinde Canik Belediyesi şantiyesini ziyaret etti. Burada Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüklerine bağlı işçilerle bir araya gelen ve onlarla sohbet eden Başkan Sandıkçı, işçilere çalışmalarında kolaylıklar diledi. Canik Belediyesi'nin tüm çalışanlarıyla birlikte büyük bir aile olduğunu vurgulayan Sandıkçı, "Emekçi kardeşlerimizle birlikte omuz omuza ilçemizin gelişmesi için örnek bir belediyecilik ortaya koyacağız" diye konuştu.

Belediyenin hizmet yeri olduğuna işaret eden Başkan Sandıkçı, "Bizlerin görevi halkımıza ve ilçemize hizmet etmek. Bizler bunun için buradayız. İnşallah hep birlikte bir ekip ruhuyla ilçemizde güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Tüm çalışanlarımız bizler için değerlidir ve Canik Belediyesi ailesinin bir parçasıdır. Bu noktada ilçemizin güzelleşmesi ve yaşam konforunun artması için emek harcayan bütün belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğunu da dile getiren Başkan Sandıkçı, tüm çalışanlardan bu anlayışla görev yapmalarını istedi. Şantiyede görev yapan belediye çalışanları da, kendilerini ziyaret eden ve tanışan Başkan İbrahim Sandıkçı'ya yeni görevinde hayırlı olsun temennisinde bulunurken ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Başkan Sandıkçı, şantiyede işçilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.