Başkan Sandıkçı: “Canik Hayvan Pazarı'nı mahkeme kararıyla yeniden belediyemize kazandırdık”

Samsun'un Canik ilçesine bağlı Dereler Mahallesi'nde bulunan Canlı Hayvan Pazarı, mahkeme kararıyla kiracı firmadan alınarak Canik Belediyesi'ne devredildi.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hareketliliğin yaşandığı Canik Hayvan Pazarı ile ilgili konuşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “2017 yılında özel bir şirkete kiraya verdiğimiz Canlı Hayvan Pazarı'nı, mahkeme kararıyla yeniden belediyemize kazandırdık” dedi.

“Her bayram olduğu gibi bu bayram da bütün görevli birimlerimizle vatandaşımızın hizmetindeyiz” diyen Başkan Sandıkçı, açık ve kapalı alanıyla yaklaşık 15 dönüm arazi üzerine kurulu Canlı Hayvan Pazarı'nın Kurban Bayramı için hazır hale getirildiğini belirtti.

Pandemi kuralları göz önünde tutularak halkın sağlıklı bir şekilde kurbanını alıp kestirebilmesi adına bütün ayrıntıları düşündüklerini söyleyen Sandıkçı, belediye olarak hayvan tüccarlarına da pek çok kolaylıklar sağladıklarına dikkat çekti.

İçerisinde elektrik, su, tuvalet, mescit, duş yerleri ve sosyal alanların mevcut olduğu pazar yeri hakkında konuşan Başkan Sandıkçı, “Pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlarımıza zabıta noktalarından veteriner hekimi hizmetine; dezenfekte noktalarından ilaçlama ekibine; gübre transfer araçlarından su tankerlerine kadar bütün imkanları sağlıyoruz” beyanında bulundu.

Vatandaş ve hayvan tüccarlarının küçükbaş ve büyükbaş hayvan alışverişini rahatça yapabildiği Canik Hayvan Pazarı'nda Kurban Bayramı sonrası haftanın bir günü alışverişlerine devam edebileceği belirtildi.