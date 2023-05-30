Başkan Sandıkçı: “Canik'e en güzel eserleri kazandırıyoruz”

İlçenin farklı noktalarında Canik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen park ve yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, ekipler ile birlikte planlama çalışması gerçekleştirdi. İlçenin dört bir yanında çalışmaların program dâhilinde büyük bir titizlikle devam ettiğini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “Canik için durmadan çalışmaya devam ediyor, en güzel eserleri kazandırıyoruz” diye konuştu.

İlçede modern oyun gruplarının yer alacağı yeni parkların yapımına devam ettiklerini ifade eden Sandıkçı, “İlçemizde yeni parkların yapımına ara vermeden devam ediyoruz. İlçemizin farklı noktalarına şehrimizin en kapsamlı engelsiz parkı olan Uludağ Engelsiz Park'ın da içerisinde yer aldığı yeni parkların yapımını tek tek tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. İlçemizde vatandaşlarımızın hizmetinde olan parklarımızın ise düzenli olarak bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz. Programımız dâhilinde ilçemize modern oyun grupları, dinlenme ve yeşil alanların yer alacağı yeni parkları peyderpey tamamlayıp, hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Her mahallemize çocuklarımızın gönlünce oynayacağı, ailelerimizin keyifli vakit geçireceği yeni parkları kazandırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Canik'te güvenli ulaşım

İlçede yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının özenle sürdüğünü ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Canik için durmadan çalışmaya devam ediyor, en güzel eserleri kazandırıyoruz. Merkez ve kırsal mahallelerimizde programımız dâhilinde yol çalışmalarımız devam ediyor. Yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarımızı özenle sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edeceği, her türlü mevsim koşuluna uygun, kaliteli, geleceğe dönük yolları ilçemize kazandırıyoruz. Planlamalarımız dâhilinde gerçekleştireceğimiz yol çalışmalarıyla ilçemizin ulaşım ağının gücüne güç katacak, modern yolları halkımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.