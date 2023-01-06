Başkan Sandıkçı: “Canik'i her alanda geliştirdik, çehresini değiştirdik”

Canikli Kadınları kahvaltı programında ağırlayan Başkan İbrahim Sandıkçı, talep ve önerileri dinledi. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede yaşayan kadınlarla kahvaltı programında bir araya geldi. Canikli kadınlara belediye çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan İbrahim Sandıkçı, davetlilerin talep ve önerilerini dinledi.

Canik yatırımlarla göz dolduruyor

Hacı İsmail ve Yavuz Selim Mahallelerinde yaşayan kadınlarla bir araya gelen Başkan İbrahim Sandıkçı, kadınların talep ve önerilerini dinledi. Başkan İbrahim Sandıkçı programda gerçekleştirdiği sunumda önemli bilgiler verdi. Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya ve yaşam kalitelerini arttırmaya yönelik İlçeye kazandırılan proje ve yatırımların önemine vurgu yapan Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizdeki vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm olacak, yaşam kalitelerini arttıracak proje ve yatırımları ilçemize kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz. Merkezi hükümet yatırımları kapsamında ilçemize kazandırdığımız Samsun Şehir Hastanemizin ve Canik Hükümet Konağımızın yapım çalışmaları aralıksız sürüyor. Şehir Hastanemizin önümüzdeki yıl tam kapasite bir şekilde hizmete girmesini planlıyoruz. Canik Hükümet Konağımızın yapım çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Hükümet Konağımızla birlikte bütün kamu kurumlarını ilçemize getirmiş oluyoruz. Vatandaşlarımız çevre ilçelere gitmeye gerek duymadan tüm kamu kurumlarımıza tek çatı altında ulaşabilecek ve işlemlerini yaptırabilecek” diye konuştu.

“3 yılda üst üste 3 ödül alan tek belediyeyiz”

İlçede gençlere ve çocuklara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Karadeniz Bölgesi'nde 3 yılda üst üste 3 ödül alan tek belediyenin Canik Belediyesi olduğunu vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde gençlerimiz ve çocuklarımız için gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, kazandırdığımız proje ve yatırımlarla Karadeniz Bölgesi'nde 3 yılda üst üste 3 ödül alan tek belediyeyiz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren gençlerimizin ve çocuklarımızın kaliteli, nitelikli ve uygulamalı bir şekilde eğitim almaları için bu hedefimizden taviz vermeden çalıştık. 2021 yılında düzenlenen Tam Bana Göre Festival'de ilçemizde gençlerimiz için hayata geçirdiğimiz projelerden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül aldık. 2022 yılında ise bu ödüle tekrar layık görüldük. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde devam eden Sıfır Atık Projeleri çerçevesinde ilçemize kazandırdığımız, iklim değişikliği, sürdürülebilir tarım, geri dönüşüm, çevre ve doğa bilinci konularında gençlerimize, çocuklarımıza eğitim verdiğimiz Sıfır Atık Köyü Projemizle ödül aldık. Geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın güven kaynağı, gençlerimiz ve çocuklarımız için ilçemizde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Canik'te çiftçiye yüzde 100 destek

İlçede verimli bir şekilde tarımsal üretimin gerçekleşmesi adına çiftçilere yüzde yüz destek verildiğini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizdeki çiftçi kardeşlerimizin sürdürülebilir ve verimli bir şekilde tarımsal üretim gerçekleştirmesi için yüzde yüz destek verdik ve vermeye devam ediyoruz. Çiftçilerimize ücretsiz bir şekilde sertifikalı buğday tohumu ve gübre desteği sağladık. İlçemizde hayata geçirdiğimiz Toprak Analizi Projesi'yle çiftçilerimizin toprak yapısını koruyarak verimli bir şekilde üretim yapmasına imkân sağladık. Ayrıca projemizle bilinçsiz gübrelemenin de önüne geçtik. İlçemizin tarımsal alanda gelişmesi ve en yüksek üretim seviyesine ulaşması adına çiftçilerimize desteğimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Canik'in çehresi değiştirdik, her alanda geliştirdik”

İlçenin kazandırılan proje ve yatırımlarla çehresinin değiştiğini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı şunları söyledi: “Kazandırdığımız örnek yatırım ve projelerle Canik'i her alanda geliştirdik, çehresi değiştirdik. İlçemize nice güzel eserler kazandırdık. Vatandaşlarımız en iyi hizmeti sunmak, ilçemizi günbegün daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz.”

Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa ayrıca, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın eşi Selma Sandıkçı ve 900'ün üzerinde davetli katıldı.