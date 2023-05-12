Başkan Sandıkçı: “Canikli hemşehrilerim sandıklara sahip çıkacak”

Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçedeki vatandaşlarla bir araya gelerek, onların talep ve önerilerini dinlemeye devam ediyor. İlçede devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Muhtarlar Derneği ziyaret ederek muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlarla sohbet eden ve ilçe genelinde devam eden çalışmalar hakkında istişarelerde bulunan Başkan İbrahim Sandıkçı ardından Canikli vatandaşları mahallelerinde ziyaret etti. 14 Mayıs seçimlerinin ülke tarihinin en kritik seçimlerinden biri olduğuna işaret eden Başkan İbrahim Sandıkçı, Canikli vatandaşların sandıklara sahip çıkacağını belirtti.

“Dünya liderini gönülden destekleyeceğiz”

İbrahim Sandıkçı, Canikli vatandaşların 14 Mayıs günü ülkede gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin öneminin bilincinde olduğunu ifade ederek, “Ülkemizde 14 Mayıs günü gerçekleşecek olan seçimler, tarihimizin en kritik seçimlerinden bir tanesi olacaktır. Canikli hemşehrilerimiz bu seçimlerin öneminin bilincinde, eser ve hizmet üreten anlayışın yanında yer alacaktır. Ülkemize, emsal projeler kazandırmış, millet ve gönül adamı dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ilçemizde gönülden destekleyeceğiz. Allah'ın izniyle şehrimizde Cumhurbaşkanımıza en yüksek desteği hemşehrilerimizle birlikte vereceğiz. Seçimlerden zaferle ayrılacağız” dedi.

“Türkiye Yüzyılına hazırız”

Vatandaşların seçimlerde sandıklara sahip çıkacağını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “Canikli hemşehrilerimin seçimlerde güven ve istikrardan yana olacağından hiç şüphemiz yoktur. Canikli hemşehrilerim, 14 Mayıs günü sandıklara sahip çıkacak ve yılların birikimini muhafaza edecekler. Bizler Canik'te Türkiye Yüzyılına hazırız. İlçemizde doğru adımlarla yola devam edecek, Canik'imize her alanda geleceğe yönelik eserler kazandırmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Sandıkçı'ya gerçekleştirdiği ziyaretlerde meclis üyeleri de eşlik etti.