Başkan Sandıkçı: “Canik'te Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek, yükselişimizi sürdüreceğiz”

SAMSUN (İHA) – Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçelerinde 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederek, yükselişlerini sürdüreceklerini söyledi.

Başkan İbrahim Sandıkçı, AK Parti Canik İlçe Teşkilatı ile iftar programında bir araya geldi. AK Parti Canik İlçe Teşkilatı'nda görev alan ve görevlerini sürdüren teşkilat mensuplarının Ramazan ayını tebrik eden Başkan İbrahim Sandıkçı, onlarla birlikte iftar yaptı. Programda gerçekleştirdiği konuşmada 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek olan genel seçimlerde Samsun'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na en yüksek oyla desteği Canik'in vereceğini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Canik'te Türkiye Yüzyılını inşa edecek, yükselişimizi sürdüreceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu seçimden de galip geleceğini ve Türkiye'nin yükselmeye devam edeceğini ifade eden İbrahim Sandıkçı, “Savunma sanayide, ulaşımda, tarımda her alanda gerçekleştirdiği çalışmalarla ülkemiz gıpta ile bakılan, ileri teknolojiye sahip bir konuma gelmiştir. Ülkemiz bulunduğu bölgenin şartlarını ve durumlarını iyi bilen geleceği resmeden bir durumdadır. Tüm kazanımları nice mücadelelerle elde edilen bu ülkenin kaybedecek bir saniyesi dahi yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve basiretiyle ülkemiz geleceğe yön veren durumuna gelmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İnşallah 14 Mayıs'ta yeniden seçilecek ve sandıktan zaferle ayrılacaktır” diye konuştu.

“Canik'te Türkiye Yüzyılını inşa edecek, yükselişimizi sürdüreceğiz”

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Canik için çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini belirten Sandıkçı, “14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek seçimlerin önemi kuşkusuz ortadır. Bizler Cumhurbaşkanımıza gönül veren, onunla birlikte omuz omuza yol yürüyen ve davasına adınmış ömürler olarak ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Canik'e Türkiye Yüzyılına yakışır eserleri ve hizmetleri kazandırmaya devam edeceğiz. Canik'te Türkiye Yüzyılını inşa edecek, yükselişimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa, çok sayıda parti mensubu katıldı.