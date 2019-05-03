Başkan Sandıkçı “çat kapı” yapacak

Başkan İbrahim Sandıkçı, iftar davetleri yerine vatandaşların evlerine “çat kapı” ziyaret yapacak.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Ramazan ayında farklı ve farkındalık oluşturacak bir çalışmaya imza atacak. Her yıl Adnan Menderes Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Ramazan Günleri etkinliklerini ve iftar davetleri uygulamasını kaldıran Başkan Sandıkçı, bunun yerine sosyal yardımlaşma ve çat kapı gibi vatandaşlarla iç içe olunacak programlar gerçekleştirecek. Kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenecek iftar programlarına katılmayacak Başkan Sandıkçı, teravih namazı sonrası vatandaşlarla buluşacak.

“Ramazan etkinlikleri olmayacak”

Belediye önünde daha önceleri yapılmakta olan konser, animasyon gösterileri ve iftar davetlerini bu yıl yapmayacaklarını belirten Başkan Sandıkçı, "Bu enerjimizi sosyal yardımlaşmaya ayırıp, Ramazan ayının maneviyatına ve ruhuna yaraşır programlar icra ederek hemşehrilerimizin sofralarına Çat Kapı misafir olacağız. Bu minvalde şahsıma çeşitli dernek, vakıf, kurumlardan gelen iftar davetleri için teşekkür ediyor ve bu programlara üzülerek katılamayacağımı ifade etmek istiyorum" dedi.

Mümkün olan her akşam farklı mahallelerde teravih sonrası 'Teravih Buluşmaları' kapsamında vatandaşlarla birlikte olarak istişarelerde bulunacaklarını da ifade eden Başkan Sandıkçı, "Ramazan ayının rahmetini ve bereketini tüm şehir olarak yaşamayı ve hissetmeyi diliyorum. Değerli hemşehrilerime de israf etmeme, yetimi, öksüzü ve yoksulu gözetme hususunda hep birlikte gayret gösterelim çağrısında bulunuyorum. Özellikle çocuklarımıza bu mübarek günlerin önemini anlatmalı, camileri sevdirmeli ve infak etmenin mutluluğunu birlikte yaşamaya gayret göstermeliyiz" diye konuştu.