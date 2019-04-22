Başkan Sandıkçı çocukları ağırladı

Canik'te çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'yı ziyaret etti. Koltuğu temsili olarak minik misafirine devreden Başkan Sandıkçı, çocukların ülkenin geleceği olduğunu söyledi.

Tüm yurtta olduğu gibi Canik'te de çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor. Kocatepe İlkokulu öğrencileri ile Mevlana Eğitim Kültür ve Yaşam Kampüsü'nde bulunan Şehit Türkan Türkmen Tekin Anaokulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'yı ziyaret etti. Sandıkçı, koltuğunu temsili olarak Kocatepe İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Tuana Dönmez ile anaokulu öğrencisi Mustafa İzzet Özer'e teslim etti.

Koltuğu temsili başkana devretti

Temsili Belediye Başkanı olan Tuana Dönmez ile Mustafa İzzet Özer, arkadaşlarının sorularını yanıtladı. Daha sonra öğrenciler, belediyecilik çalışmaları hakkında merak ettikleri soruları Başkan Sandıkçı'ya yöneltti. Çocukların sorularını tek tek cevaplayan Başkan Sandıkçı, minik misafirlerinden çok çalışmalarını istedi. Küçük misafirleriyle yakından ilgilenen Sandıkçı, onların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Minik misafirlerine tavsiyelerde bulunan Sandıkçı, çocuklardan kendilerine bir hedef belirlemelerini ve o hedef doğrultusunda ilerlemelerini istedi.

Çocukların, ülkenin geleceği olduğunu ifade eden Başkan Sandıkçı, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 99. yılını hep birlikte kutluyoruz. Sadece bizim ülkemizde yapılan bu güzel uygulamayla, çocuklar yönetici koltuklarına oturarak, o makamların ulaşılabilir olduğunu görüyor. Ulus olarak egemenliğimizi kutlarken Büyük Önder Atatürk bu güzel günü tüm dünya çocuklarına armağan etti. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Gelecek sizlerin ışığıyla hayat bulacak" dedi.

İyi bir gelecek için

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Başkan Sandıkçı, "Koltuğumuzu devrettiğimiz yavrularımızın gözlerinde gördüğümüz ışıltı bizleri gelecek adına umutlandırdı. Geleceğin belediye başkanları, milletvekilleri, doktorları, öğretmenleri olacak olan yavrularımıza daha iyi bir gelecek sunmak için çalışıyoruz. Tüm çocuklarımızın ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" diye konuştu.

Ziyaret sonunda çocukları tek tek öğrencileri öperek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını tebrik eden Başkan sandıkçı, çeşitli hediyeler verdiği çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.