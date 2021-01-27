Başkan Sandıkçı: "Esnaf kardeşlerimi canı gönülden kutluyorum”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçe genelinde yeni ruhsat alarak işyeri açan esnafları ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. Esnaflarla sohbet eden Başkan Sandıkçı, ilçede yapılan çalışmalar ve ileride yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Canik ilçesini hep birlikte esnafıyla, yatırımcısıyla, ilçe halkıyla el ele vererek birlikte kalkındıracaklarını belirtti.

Esnafların talep ve isteklerini yerinde dinleyen başkan Sandıkçı yaptığı açıklamada, “Esnaf kardeşlerimle birlikte olmaktan, onları sık sık ziyaret etmekten mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Özellikle bu pandemi döneminde, işyeri açarak bu zorlu süreçte ilçemiz istihdamına katkıda bulunan esnaf kardeşlerimi canı gönülden kutluyorum, tebrik ediyorum, alkışlıyorum. Önceden olduğu gibi bundan sonra da esnaf kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürecek, isteklerinin gerçekleşmesinde, sorunlarının giderilmesinde üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz. Tek isteğimiz ilçemiz istihdamına katkıda bulunan esnaf kardeşlerimizin işleri güzel olsun. Ülke olarak pandemi döneminde zor günler geçiriyoruz. Bu zor günleri ancak ve ancak birlikte güç birliği yaparak aşabiliriz. Özlemini duyduğumuz o eski günlere çok yakında kavuşacağımıza inanıyorum. Yeni işyerlerinin açılmasıyla ilçemiz her geçen gün gelişiyor ve büyüyor. İlçemizin kalkınmasında emeği olan, katkı sağlayan bütün esnaf kardeşlerime, yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Bizleri güler yüzleri ile ağırlayan, gönüllerinde yer bulduğumuz tüm esnaf kardeşlerimize tekrardan teşekkür ediyor, hayırlı bol kazançlar diliyorum” diye konuştu.