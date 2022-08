Başkan Sandıkçı: “Esnafımızın her zaman yanındayız”

Sandıkçı, her zaman esnafın yanında olduklarını söyledi.

İlçede yeni açılan işletmeleri ziyaret eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı esnafla sohbet ederek onlara hayırlı işler temennisinde bulundu. Esnafla her fırsatta bir araya geldiklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde ticari hayatlarına yeni başlayan esnafımızı ziyaret ettik. Göreve başladığımız ilk günden itibaren her fırsatta esnafımızla bir araya gelerek taleplerini ve önerilerini dinliyoruz. Esnafımızın her zaman yanındayız. Tüm esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

“Açılış Desteği devam ediyor”

Canik Belediyesi tarafından yeni açılan işletmelere verilen Açılış Desteği Programının devam ettiğini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde işyerlerini yeni açacak esnafımız için özel olarak hayata geçirdiğimiz Açılış Desteği Programımız devam ediyor. İşletmelerini yeni açan esnafımıza açılış organizasyonu belediye olarak sağlıyoruz. Esnafımız belediyemize başvurarak organizasyon desteğimizden faydalanabilir” diye konuştu.