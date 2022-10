Başkan Sandıkçı: “Gençler için yeni projeler kazandırmaya devam edeceğiz”

Canik Belediyesi'nin destekleriyle öğrenciler dikey seralarla tarımsal gelişime katkı sağlayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Gençler için yeni projeler kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Canik Belediyesi tarafından desteklenen ‘Sürdürülebilir Bir Yaşam İçin Harekete Geç' adlı Erasmus Projesi kapsamında Canik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yapmış olduğu dikey seraların açılış programı düzenlendi. Programda okul müdürü Cengiz Çetinkaya, projeye desteklerinden dolayı Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'ya plaket takdim etti.

“Ülkemizin tarımsal gelişimine katkı sağlayacaklar”

Öğrencilerin yapımını gerçekleştirdiği dikey sera sistemiyle ülkenin tarımsal gelişimine katkı sağlayacağını ifade eden Sandıkçı, “İklim değişikliği nedeniyle maalesef gün geçtikçe verimli toprakların ve tarım alanlarının azaldığı bir dönem içerisindeyiz. Öğrencilerimiz oluşturdukları dikey sera sistemiyle daha az alanda verimli ve kaliteli ürünler yetiştirecekler. Modern tarımın öncü sistemlerinden olan dikey seralarla ülkemizin tarımsal gelişimine katkı sağlayacaklar. Tüm insanlık yararına geliştirilen bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimizi yürekten kutluyorum” diye konuştu.

“Gençlerimizin geliştirdikleri projeleri destekliyoruz”

Başkan Sandıkçı, gençlerin geliştirdikleri projeleri her zaman desteklediklerini belirtti. Başkan İbrahim Sandıkçı, “Gençlerimizin kendilerini geliştirmesi ve yeni ufaklara yelken açması adına fikirlerini önemsiyor ve geliştirdikleri projeleri her zaman destekliyoruz. Gençlerimiz düşüncelerini, fikirlerini hazırladıkları proje ve çalışmalarını her zaman bizlerle paylaşabilir” şeklinde konuştu.

“Yeni projeler kazandırmaya devam edeceğiz”

İlçeye eğitim alanında yeni projeler kazandırmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde gençler ve çocukların kaliteli bir şekilde eğitim alması için tüm imkânlarımızla seferber olmuş durumdayız. Yavrularımızın nitelikli ve uygulamalı bir şekilde eğitim almaları için ilçemizde birçok projeyi hayata geçirdik. İnşallah onlar için var gücümüzle çalışmaya, yeni projeler kazandırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Canik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen açılış programına Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu ve şube müdürleri katıldı. Programda Canik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin yanı sıra proje paydaşı olarak Romanya ve Polonya'dan gelen öğretmen ve öğrenciler de yer aldı.