Başkan Sandıkçı: “Gençlerimiz geleceğimizdir”

Canik Belediyesi Engelsiz Kafe'de gerçekleşen buluşmada Canik İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevine yeni atanan Sefa Özdemir'i tebrik eden ve gerçekleştireceği çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Sandıkçı gençlerle bir araya gelmiş olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. AK Parti'de Merkez İlçe Başkanlığı yaptığını ve teşkilatçılıktan gelme olduğunu hatırlatan Başkan Sandıkçı gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.

“Gençlerimiz geleceğimizdir”

AK Parti Canik İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeleri ile gerçekleştirilen kahvaltılı programda söz alan Başkan Sandıkçı, "Geleceğimize sahip çıkabilmek için gençlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bu manada hem biz hem de taşıdığınız misyon gereği siz sorumluluk makamındasınız. Genç inancı ve ideali uğruna fedakârlık yapabilendir. Sizler geleceğin ihyası için millete hizmet sevdasıyla yola çıkmış partimizin göz bebeğisiniz. Sizler kendinizi geliştirecek topluma örnek ve faydalı bireyler olacaksınız ki ideallerimize hayallerimize ulaşabileceğimiz büyük güçlü tam bağımsız Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Çünkü biz bir dava partisiyiz. Sizler de bu partinin hayra motor şerre fren olan öncü kuvvetlerisiniz. Ben sizleri böyle görüyorum sizler de bu noktada kendinizi geliştireceksiniz. Sizlerden herkese karşı muhabbetinizi en az hayalleriniz, kariyer hedefleriniz kadar geniş tutmanızı tavsiye ediyorum. Sizler, bu milletin ve Türkiye'nin geleceğisiniz, umudusunuz. Ecdadın mirasının sadece büyüklüğünün değil, getirdiği sorumluluğun da idrakinde bir gençlik olarak sizler bizim iftihar kaynağımız olmalısınız. Her birinizin ahlakına, kabiliyetine, gayretine, birikimine, azmine, başarılı olacağına, Türkiye'nin aydınlık geleceğine inandığım gibi inanıyorum. Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarını oluşturma ve hayata geçirme vazifesini hep birlikte üstleneceğiz. Kim var denildiğinde sağımıza solumuza bakmadan ben varım diyerek hizmet için koşturacağız” dedi.

“Mazlumların umudu biziz”

Canik ilçesinin genç potansiyelinden ve gençliğin karşı karşıya kaldığı sorunlardan bahseden Başkan Sandıkçı, "Sadece Canik ilçemizin değil şehrimizin ve ülkemizin şuurlu, bilinçli, inançlı, imanlı, vatan, millet, bayrak sevdalı, milli ve manevi değerlerine bağlı gençlere ihtiyacı var. Kendimizi geliştiremezsek toplumumuzu dönüştüremez, kötü alışkanlıklara bataklığa sürüklenen gençliğimizi kurtaramayız. İlçemizin, şehrimizin, ülkemizin ve dünyanın tüm mazlumlarının umudu biziz, biz olmalıyız. Çünkü biz dünyanın neresinde olursa olsun hep haktan yana saf tuttuk. Her zaman mazlumların ve masumların hamisi olmak için çalıştık ama dikkat edin milletimizin hâkimi değil, sadece ve sadece hizmetkârı olduk. Bu sayede gönüllere girdik, kalplere yerleştik. Yine aynı şekilde ilk günkü aşk ve heyecanla gönüllerdeki yerimizi perçinlemek için milletimizin hizmetkârı olacağız. Bize gurur, kibir yakışmaz. Sizleri de tevazu ehli olarak görüyor ve bu doğrultuda hayata bakış açınızı geliştirmenizi istirham ediyorum. Siz, siz olun gençliğinizi öldürmeyin. Bir tek gününüzü, bir tek saatinizi, bir tek anınızı boşa geçirmeyin. Unutmayın, bizim gençlik konusunda bir kızıl elmamız var. Biz kalbi selim bir gençlik istiyoruz. Yani imanına, inancına, maneviyatına sahip bir gençlik istiyoruz. Biz zevki selim sahibi bir gençlik istiyoruz. Yani sanatıyla, kültürüyle, estetiğiyle, zirvede bir gençlik istiyoruz. Biz aklıselim sahibi bir gençlik istiyoruz. Yani ilimde, fende, teknikte dünyanın tüm ülkelerini geride bırakmış bir gençlik istiyoruz. Bu potansiyel bizler de var. Bunu görüyor buna inanıyorum. Mimar Sinan, İmam-ı Gazali gibi ilim, hikmet ve irfan adamları bu toprakların yani bizim medeniyetimizin ürünleridir. Bu noktada kendimize güveneceğiz. Köklerimize sahip çıkarak bir ayağımız değerlerimiz de sabit diğer ayağımızla dünyayı dolaşacağız. Bunun için kendinizi, tek bir alanda değil birden çok alanda geliştirmeli yetiştirmelisiniz. İnşallah bu doğrultuda da bizler Canik Belediyesi olarak ben şahsen İbrahim Sandıkçı olarak üzerimize düşeni yapacağımıza söz veriyorum. Bütün çalışmalarımızın özünde neslimizi ve geleceğimizi kurtarmak yatıyor. Asli işlerimizle birlikte gençliğimizi geleceğe daha iyi hazırlama noktasında hareket ediyor bu hususta popülist davranmıyoruz” diye konuştu.