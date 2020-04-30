Başkan Sandıkçı: “Güzel günleri çok yakında hep beraber göreceğiz”

SAMSUN (İHA) – Canik'te Pazar yeri esnafı ile bir araya gelen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Devletimizin geleceği ve insanlarımızın sağlığı için çalışmaya, hizmet etmeye devem edeceğiz. El birliği ve güç birliği yaparak güzel ve mutlu günlere yine kavuşacağız” dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Karşıyaka mahallesinde kurulan pazar yerinde incelemelerde bulundu. Salgın için alınan tedbirleri denetleyen Sandıkçı, zabıta müdüründen pazar yeri ve salgına karşı alınan tedbirler hakkında bilgi aldı. Pazar yerindeki esnaflarla ve alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Sandıkçı denetimlerin devam edeceğini belirterek, “Vatandaşların sağlıklı bir ortamda güvenle alışverişlerini yapabilmeleri amacıyla pazar içerisinde belediye olarak gerekli her türlü tedbirleri alıyoruz. Hijyen kurallarına uyularak dezenfekte çalışmalarına da devam edeceğiz” diye konuştu.

“Halkımızın bilinçli olması bizleri sevindiriyor”

Devletin ve ilgili bakanlıkların uyarılarını harfiyen uygulamak gerektiğini söyleyen Başkan Sandıkçı, “Pazarcı esnafımıza ve zabıtalara teşekkür ediyorum. İnşallah bu süreci güç birliği yaparak atlatacağız. Bizler sizlere hizmet etmek için görevimizin başındayız. Sizler sağlığınız için zorunlu olmadıkça evlerinizden dışarı çıkmayın. Biraz daha sabır göstererek çok yakında güzel günlere kavuşacak ve bu sıkıntılardan kurtulacağız. Esnaf ve vatandaşların salgın hastalık riskine karşı alınan kararlara uyması gerekiyor. Fiziksel mesafeyi korumalarını ve maske kullanmalarını istiyorum. Pazar içerisinde zabıta görevlilerinin tezgah aralıkları, esnafların eldiven ve maske takması, müşteri ile pazarcı arasındaki fiziksel mesafenin korunması gibi konularda denetimler sürüyor” şeklinde konuştu.