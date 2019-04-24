Başkan Sandıkçı halkla kucaklaşıyor

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Sandıkçı "Çıktığımız bu yolda Canik'imize yılmadan, yorulmadan hizmet edeceğiz" dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 31 Mart Yerel Seçimlerinde kendisine büyük destek veren Canik halkıyla buluşmaya devam ediyor. Mahallelerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Sandıkçı, Canik halkının yoğun ilgisi ile karşılandı. Hasbihal ettiği vatandaşlara yerel seçimlerde şahsına ve Cumhur İttifakı'na verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Sandıkçı, "Canikli hemşehrilerimin tarafıma vermiş olduğu bu görevi birlik ve beraberlik içerisinde, dürüst, şeffaf ve adil bir şekilde sürdüreceğim" diye konuştu.

Hizmet sevdamızın adı

Gayelerinin hizmet olduğunu ifade eden Sandıkçı, "Vatandaşlarımızın derdini dinlemek ve çözüm üretmek sevdamızın adıdır. 31 Mart yerel seçimlerinde bize inanan ve güvenen tüm hemşehrilerime samimiyetleri ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Bütün mahalleleri daha da güzelleştirebilmek için çaba ve gayret sarf edeceğiz. Halkımızın teveccühü sırtımızdaki yükün ne kadar ağır olduğunu bize hissettiriyor. Herkesi kucaklayarak, herkesin başkanı ve herkesin belediyesi olarak Canik'i daha da güzelleştirebilmek için hizmet etmeye, çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

“Aşkla çalışacağız”

Esnaf ve vatandaşlar ile tek tek tokalaşan ve onlara desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Sandıkçı, "Vatandaşlarımızın bize verdikleri destek ve güven ile bu güvene layık olmanın, onları mutlu, huzurlu edecek hizmet ve yatırımları ilçemize kazandırabilmenin gayreti ve çabası içerisinde olacağız. Çıktığımız bu yolda Canik'imize yılmadan, yorulmadan hizmet edeceğiz. 'Gönül Belediyeciliği' anlayışı ile her sokağa, her mahallemize girerek büyük bir aşkla çalışacağız" şeklinde konuştu.