Başkan Sandıkçı: “Her an vatandaşlarımızın yanındayız”

Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçede yaşayan kadınlarla kahvaltı programında bir araya geldi. Canikli kadınlara belediye çalışmaları hakkında bilgi veren Sandıkçı, davetlilerin taleplerini dinledi. Eşi Selma Sandıkçı'nın da katılımıyla gerçekleştirilen programda Karşıyaka ve Belediye Evleri Mahallelerinde yaşayan kadınlarla bir araya gelen İbrahim Sandıkçı, yaptığı sunumda önemli bilgiler verdi. Sosyal belediyecilik çalışmalarına vurgu yapan Sandıkçı, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşımıza verdiğimiz hizmetlerimiz tüm ekip arkadaşlarımız gayretleriyle devam ediyor. Canik Belediyesi olarak her an vatandaşlarımızın yanındayız. Kapı kapı, sokak sokak dolaşarak ilçe halkımıza ulaşıyoruz” diye konuştu.

“Eğitimde marka haline geldik”

Çocukların ve gençlerin eğitimine büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi olarak ilçede eğitimle ilgili pek çok projeyi ve faaliyeti hayata geçirdiklerini belirtti. Başkan Sandıkçı “İlçemize kazandırdığımız fen lisesi ve proje okullarımızla birlikte eğitimde marka haline geldik. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin eğitim yolunda emin adımlarla ilerlemeleri adına elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Gençlerimizin sınav ücretleri de dahil olmak üzere her türlü desteği onlara sağlıyoruz. Sizlerden aileler olarak çocuklarımızın eğitimiyle ilgili yaşanan her türlü eksikliği bize bildirmenizi istiyoruz. Onların eğitiminde yaşanan aksaklıkları bize iletmezseniz size hakkımı helal etmem” ifadelerini kullandı.

Cep telefonu numarasını paylaştı

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı gerçekleştirdiği sunumun ardından davetlilerin sorularını cevaplandırdı. Cep telefonu numarasını ekrana yansıtarak davetlilerle paylaşan Başkan İbrahim Sandıkçı, “Her türlü taleplerinizi bana rahatlıkla iletebilirsiniz. Cep telefonum yirmi dört saat açık. Gerek sosyal medya hesaplarımızdan gerekse cep telefonumdan istediğiniz an bana ulaşabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde iki ayrı salonda gerçekleştirilen programa yaklaşık 900 davetli katıldı.