Başkan Sandıkçı: “Heyelanları ve heyelan risklerini ortadan kaldırıyoruz”

Canik Belediyesi, şehirde etkisini gösteren şiddetli yağışlar nedeniyle ilçenin farklı noktalarında oluşan heyelanları tek tek ortadan kaldırıyor. İlçede şiddetli yağışlardan etkilenen bölgelere anında müdahale eden Canik Belediyesi ekipleri, sağanak yağmur nedeniyle ilçede oluşan heyelanları ortadan kaldırıyor. İlçede sağanak yağmurlardan etkilenen bölgelerde çalışmalarına hummalı bir şekilde devam eden ekipler, oluşan heyelanları kaldırdığı noktalarda yol temizlik, yol bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Canik Belediyesi, ilçe genelinde heyelan tehlikesi bulunan alanları tesviye ederek, olası heyelan riskini önüne geçiyor.

“Heyelanları ve heyelan risklerini ortadan kaldırıyoruz”

İlçede şiddetli yağışlardan etkilenen bölgelerde heyelan kaldırma işlemlerinin devam ettiğini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Geçtiğimiz günlerde şehrimizde etkisini gösteren şiddetli yağışlar nedeniyle ilçemizde meydana gelen heyelanları kaldırma işlemlerimizi sürdürüyoruz. Kırsal mahallerimizde belirli noktalarda oluşan heyelanları süratle kaldırıp, vatandaşlarımızın ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşamaması için heyelan nedeniyle hasar oluşan yollarımızın onarımını yapıyoruz. Ekiplerimizle birlikte heyelan riski taşıyan bölgelere müdahale ediyor, tesviye işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Heyelanları ve heyelan risklerini ortadan kaldırıyoruz. Şiddetli yağışların etkilerini silmek adına ekiplerimizle birlikte canla başla çalışıyoruz” dedi.