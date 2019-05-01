Başkan Sandıkçı: “İlçemizin daha da gelişmesi için 7/24 çalışacağız”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede kurulan pazar yerlerini gezerek, hem pazar esnafıyla hem de vatandaşlarla buluştu. Başkan Sandıkçı, pazar esnafına hayırlı işler diledi, pazar alışverişi yaptı. Başkanı İbrahim Sandıkçı, Uludağ Mahallesi'nde kurulan pazar yerini ziyaret etti. Pazar esnafı ile pazar alışverişine gelen vatandaşlara "Hayırlı pazarlar" dileğinde bulunan Başkan Sandıkçı, esnaf ve vatandaşlarla da sohbet etti. Zaman zaman pazar esnafından alışveriş de yapan Sandıkçı, pazar esnafı ile vatandaşların istek ve taleplerini de dinledi.

“Halkın içinde olacağız”

Her zaman halkın içinde olacaklarını belirten Başkan Sandıkçı, “Birlikte yöneteceğiz diyerek yola çıktık. Hem pazar esnafımızın hem de vatandaşlarımızın bir araya geldiği pazar yerleri halkımızla buluşmamız açısından önemli. Biz de pazar yerlerimizi gezerek halkımızla buluşuyoruz, onları dinliyoruz sıkıntılarını, istek ve önerilerini dinliyoruz. Yapacağımız çalışmaları beraber istişare edip, ortak hareket edeceğiz. İlçemizin daha da gelişip büyümesi için 7 gün 24 saat çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Eksikliklere yerinde tespit

Pazar yeri gezisi sırasında vatandaşların ilgisiyle de karşılaşan Başkan Sandıkçı, "Bu gezilerimizin amacı eksiklikleri yerinde tespit etmek. Çünkü bir eksiklik veya sorunu en iyi sorunu yaşayan halkımız bilir. Biz de bu tür gezilerde sorunları birinci ağızdan öğrenme imkanı buluyoruz. Her bir vatandaşımızın, esnafımızın fikri bizim çok önemli. Dolayısıyla ilçemizi yönetirken halkımızın ve esnafımızın taleplerini de dikkate alan bir anlayışa sahibiz" diye konuştu.