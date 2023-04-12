Başkan Sandıkçı: “İsrail'in yaptığı insanlık suçu"

Filistinli öğrencilerle iftar yapan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinli kardeşlerimize yönelik saldırıları çağ dışı ve büyük bir insanlık suçudur” dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsun'da eğitim hayatlarına devam eden Filistinli üniversite öğrencileriyle iftar programında bir araya geldi. Öğrencilerle birlikte iftar yapan Başkan İbrahim Sandıkçı, onlarla sohbet etti. Programda gerçekleştirdiği konuşmada İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistin halkına yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu ifade eden Başkan Sandıkçı, “İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinli kardeşlerimize yönelik saldırıları çağ dışı ve büyük bir insanlık suçudur” ifadesini kullandı.

“Bunun adı provokasyon siyasetidir”

İsrail'in Ramazan ayında planlı bir şekilde Mescid-i Aksa'ya ve Filistin halkına yönelik saldırılarını arttırdığını ifade eden Sandıkçı, “İsrail, sadece Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli kardeşlerimize vahşice saldırıyor. Geçmişe baktığımızda İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinli kardeşlerimize yönelik bu saldırılarını Ramazan ayında artırdığını görüyoruz. Bunun adı provokasyon siyasetidir. Uluslararası toplum bu yapılan zulme sessiz kalmamalı ve ivedilikle harekete geçmelidir” diye konuştu.

“Filistinli kardeşlerimiz asla yalnız değildir”

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinli vatandaşlara yönelik düzenlediği saldırıları kınayan Başkan Sandıkçı, “Bizler bu saldırılar karşısında sessiz kalamayız. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinli kardeşlerimize yönelik saldırıları çağ dışı ve büyük bir insanlık suçudur. İsrail, Mescid-i Aksa'ya yönelik alçakça saldırılara derhal son vermelidir. Şu unutulmamalıdır ki Filistinli kardeşlerimiz asla yalnız değildir. İsrail güvenlik güçlerinin mübarek Ramazan ayında ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve Filistinli kardeşlerimize gerçekleştirdiği saldırıları lanetliyorum” şeklinde konuştu.

Programa ayrıca, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Samsun UDEF Başkanı Hakan Karaduman ve öğrenciler katıldı.