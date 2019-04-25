Başkan Sandıkçı kampa katılıyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenleyeceği 28. Değerlendirme ve İstişare Kampı'na katılmak üzere Ankara'ya gitti. Sandıkçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkenin bekası için çalışırken, kendilerinin de onun izinde şehrin ihyası için çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 26, 27 ve 28 Nisan'da Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek 28. Değerlendirme ve İstişare Kampı'na Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı da katılacak. Başkan Sandıkçı, yarın (Cuma) başlayacak kamp programı için Ankara'ya gitti. Sandıkçı, MYK, MKYK üyeleri, il başkanları, milletvekilleri ve belediye başkanlarının tam kadro katılacağı kampta Samsun milletvekilleri ve belediye başkanları ile de bir araya gelecek.

“Gayemiz hizmet”

AK Parti'nin hizmet partisi olduğunu ifade eden Başkan Sandıkçı, "Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizin bekası için gece-gündüz demeden çalışıyor. Bizler de yerel yönetimler olarak şehirlerimizi ihya etmek için çalışıyoruz. Bu yönde Cumhurbaşkanımızın izinde ilçemizin her yönden kalkınması için çalışıyoruz. Gayemiz şehrimize ve ülkemize hizmet etmek. Bizler de Cumhurbaşkanımızla 28. Değerlendirme ve İstişare Kampı'na katılacağız. Kampın partimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.