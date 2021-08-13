Başkan Sandıkçı LGS sözünü tuttu

LGS'de başarı elde eden öğrencilere “Başarı Sizden, Destek Bizden” sloganıyla hediye sözü veren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, düzenlenen ödül töreniyle hediyelerini takdim etti.

Canik ilçesindeki okullarda okuyup LGS başarı sıralamasında dereceye giren öğrencilere “Başarı Sizden, Destek Bizden” sloganıyla hediye sözü veren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, düzenlenen ödül töreniyle bu sözünü yerine getirdi.

Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül törenine katılan Başkan İbrahim Sandıkçı, LGS'de yüzde 1'lik dilime giren 2 öğrenciye gram altın ve tablet bilgisayar, %5'lik dilime giren 21 öğrenciye tablet bilgisayar, yüzde 10'luk dilime giren 37 öğrenciye de akıllı saat hediye etti.

Canik İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hıfzullah Kocaman ve şube müdürleri; Canik İlçesine bağlı ortaokul müdürleri ve öğrenmenler ile öğrenci velilerinin de yer aldığı törende konuşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, eğitimin daha nitelikli hale gelmesi gerektiğinin altını çizdi.

Hızla değişen dünyada eğitimin de dijital ortamlara taşındığını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, gelişmelere ayak uydurma adına idareci olarak kendilerinin üzerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti. Canik'teki okulların genel olarak fiziksel anlamda eksiklerinin olmadığını dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçeye nitelikli okullar kazandırarak öğrencileri yeni teknolojiyle buluşturma gayreti içerisinde olduklarını dile getirdi.

Eğitimde özellikle yoğunlaşacakları alanların Sosyal Medya, Yapay Zekâ ve Robotik Kodlama olacağını belirten Başkan Sandıkçı, eğitimcilerin bu gelişmeleri yakından takip ederek yeni teknik ve formatlarla kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

“Gençleri eğitmek bugünkü teknolojide daha kolay hale geldi. Sadece doğru yolu ve doğru formatı bulmak gerekiyor.” diyen Başkan Sandıkçı, “Çocuklarımız çok zeki. Yeter ki doğru işleyelim onları. Bir bilgisayar ve bir tabletle çok iyi şeyler başaracaklarına ve dünyadaki çocukların çok önüne geçeceklerine inanıyorum. Selçuk Bayraktar buna en güzel örnektir.” şeklinde konuştu.

Canik'te 10 bin öğrenciye roket teknolojisi eğitimi verileceğini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “Program sonunda 2000 roket yapılıp fırlatılacak ve fırlatma törenine de Selçuk Bayraktar'ı davet edeceğiz.” diye konuştu.

Başkan İbrahim Sandıkçı, Selçuk Bayraktar gibi nice başarılı gencin aramızda olabileceğine dikkat çeken Başkan Sandıkçı, gelecek yıl düzenlenecek TeknoFest 2022 Teknoloji Yarışmaları'nın Samsun'da yapılabilmesi adına girişimde bulunduklarını sözlerine ekledi.

Başarılı insan yetiştirmenin yanında iyi insan yetiştirmekle de sorumlu olduklarını dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, çocukların sadece maddi başarıları için değil, manevi başarıları için de desteklenmesi gerektiğine değindi. “Bu nesli ne kadar kaliteli yetiştirirsek yarın bizi idare ederlerken o kadar müreffeh bir ortamda yaşarız. Bu ülkeyi bu coğrafyayı korumak yarın onların yetkisinde olacak. Bu yüzden eğitim, üzerinde ehemmiyetle durulması gereken bir konudur.” diye konuşan Başkan İbrahim Sandıkçı, düne kadar dünya idaresinin ülkeler bazında gerçekleştirildiğine, bugün ise ekonomik ve teknolojik gücü olan kişi ve firmaların dünyayı yönetmeye çalıştığına dikkat çekerek gençliği değişen koşullara göre eğitmek gerektiğinin altını çizdi.

İlçede genç nüfusun yoğunlukta bulunduğuna dikkat çeken Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gençlere hitaben yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Sizler bugün ciddi bir başarı elde ettiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Bu ivmenizi hiç eksiltmeyin. Lisede bu yarış biraz daha fazla olacak. Liseden sonra üniversitede de devam edecek. Hedef sadece liseye geçip üniversiteyi bitirmek olmamalı. Onun yanında iyi insan olmak da gerekmektedir. İyi insan olmak, ahlaklı insan olmak, erdemli insan olmak hasletlerinden kopmamamız gerekmektedir.”

Canik Belediyesi olarak hayata geçirilen pek çok projeyle eğitime destek verdiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı bu desteklerinin her zaman devam edeceğini söyledi.