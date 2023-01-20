Başkan Sandıkçı öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçede 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk dönemini tamamlayan öğrencilere karnelerini dağıttı. Canik Hasköy Cumhuriyet İlkokulu'ndaki öğrenciler için düzenlenen karne törenine katılan Başkan İbrahim Sandıkçı, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Öğrencilerle sohbet eden Başkan İbrahim Sandıkçı onları başarılarından dolayı kutladı.

“Verimli ve keyifli bir tatil dönemi diliyorum”

Öğrencileri başarılarından dolayı kutlayan Başkan İbrahim Sandıkçı, “Öğrencilerimizin karne heyecanına ortak olduk. Kıymetli evlatlarımız yarıyıl tatil döneminde dinlenecek, anılar biriktirecek, kitap okuyacak, öğrenmeye devam devam edecek ve tatil dönemi tamamlandığında aynı heyecanla sıralarındaki yerlerini alacak. Tüm öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutluyorum. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize verimli ve keyifli bir tatil dönemi geçirmelerini diliyorum. Öğretmenlerimize ve velilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

İbrahim Sandıkçı, Eşi Selma Sandıkçı ile birlikte Canik Belediyesi Zambak Sıbyan Okulu'nda 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı ilk dönemini tamamlayan öğrencilere karnelerini dağıttı. Öğrenciler, Başkan İbrahim Sandıkçı ve Eşi Selma Sandıkçı'nın elinden büyük bir heyecan ve sevinç içerisinde karnelerini aldılar. Öğrencileri başarılarından dolayı kutlayan Başkan İbrahim Sandıkçı, öğretmenleri özverili çalışmalarından dolayı kutladı.

Çocuklar bilişsel beceri kazanıyor

İlçeye eğitim alanına yönelik kazandırılan yatırımlar ve hayata geçirilen projelerle öğrencilerin eğlenirken öğrenmelerini ve yeteneklerini keşfetmelerini sağladıklarını dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, “Çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim almaları için ilçemizde birbirinden önemli çalışmalar gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Ülkemizin ilk devlet destekli orman okulu olan Canik Namiye Mümin Erol Doğa ve Fen Okulu'nda çocuklarımız doğa ile iç içe eğitim alırken aynı zamanda okulumuzun bahçesinde oluşturduğumuz özel eğitim alanlarında eğitim alıyor. Okulumuzda gerçekleştirilen etkinliklerle problem çözme becerisi, algılama ve kavrama gibi birçok bilişsel beceri kazanırken, yeteneklerini keşfediyorlar. İnşallah yakın zamanda eğitimlerine başlayacak olan Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde bilim ve teknoloji alanında aldıkları eğitimle kendini geliştiren ve üreten nesil yetiştireceğiz” diye konuştu.

Canik Namiye Mümin Erol Doğa ve Fen Okulu'nda gerçekleşen törene ayrıca Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.