Başkan Sandıkçı: “Okuma kültürü kazanan bir nesil yetiştirmeliyiz”

Canik Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye'nin seçkin yayınevleri ve yazarlarının katıldığı “Canik Çocuk Kitapları Günleri” başladı.

Canik Çocuk Kitapları Günleri açılış programında konuşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Çocuklarımız Canik Çocuk Kitapları Günleri'nde binlerce kitapla buluşacak. Yazarlarımızla bir araya gelerek aklındaki soruları soracaklar. Çocuklarımızın kitap kokusunu teneffüs etmelerini istiyoruz. Dinimizin bizlere ilk emri ‘Oku' olmuştur. Çocuklarımız kitap okuyarak hem kişisel gelişimlerini hem de muhakeme yeteneklerini arttıracaklar. Çocuklar bizlerin geleceğidir. Canik Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada çocuklarımızın eğitimlerine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

“Okuma kültürü kazanan bir nesil yetiştirmeliyiz”

Çocuklara küçük yaşta okuma alışkanlığı kazandırmanın önemine değinen Başkan İbrahim Sandıkçı, “Çocuklarımıza küçük yaşlarda kitap okuma alışkanlığı ve sevgisi kazandırmak gereklidir. Çünkü zihinsel ve kişisel gelişimleri için kitap okumaları oldukça elzemdir. Düşünce ve hayal güçlerini geliştirmeleri kitap okumalarıyla mümkündür. Bu nedenle okuma kültürü kazanan bir nesil yetiştirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Canik Belediyesi tarafından bir AVM'de gerçekleşen Canik Çocuk Kitapları Günleri açılış programına Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, yazarlar ve çocuklar katıldı. Canik Çocuk Kitapları Günleri 22-27 Kasım 2022 tarihleri arasında 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.