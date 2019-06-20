Başkan Sandıkçı: “Sel felaketinin yaşanmasını önlemek için çalışıyoruz”

Şimdi esas meselemiz sel felaketinin yaşanmasını önlemek. Bu kapsamda yağmurların kesilmesinin ardından Büyükşehir Belediyemiz ile kalıcı bir çözüm bulabilmek için ortak bir fizibilite çalışması gerçekleştiriyoruz” dedi.

Şiddetli ve ani yağışlardan kaynaklanan sel baskınlarının yaşandığı Mekke Caddesi ve Ulus Caddesi için Canik Belediyesi kolları sıvadı. Sel baskınları sonrası Canik Belediyesi Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bütün ekipmanları ile selin izlerini silmeye çalışıyor.

“Sel baskını yaşanmasını engelleyeceğiz”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Canik Belediye Başkanı Sandıkçı, yaşanan sel baskınlarının ardından acil müdahale ekibi oluşturduklarını belirterek, “Acil müdahale ekibimiz hazır kıta sahada ve kısa sürede müdahale ederek selin izlerini siliyor. Şimdi esas meselemiz sel felaketinin yaşanmasını önlemek. Bu kapsamda yağmurların kesilmesinin ardından Büyükşehir Belediyemiz ile kalıcı bir çözüm bulabilmek için ortak bir fizibilite çalışması gerçekleştiriyoruz. Her iki caddedeki bütün su ve kanalizasyon kanallarını, mazgalları, rögarları temizleyeceğiz. Alt yapı ve drenaj sorununu hallederek sel baskını yaşanmasını engelleyeceğiz. Özellikle bu bölgedeki sorun uzun yıllardır kangren haline gelmiş. Esnafımızın içi rahat olsun. Kangren olmuş bu sorun gündemimizde ve en kısa sürede bu sorunu çözme noktasında gereken çalışmaları yapacağız. Vatandaşlarımızdan da bu vesile ile meteorolojinin uyarılarını dikkate almalarını istiyoruz” dedi.