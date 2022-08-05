Başkan Sandıkçı: "SGK borcu olmayan belediyeyiz"

Maliyeye ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) borcu olmayan bir belediyeyiz” dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki muhtarlarla kahvaltı programında bir araya geldi. Başkan İbrahim Sandıkçı, Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleşen "Muhtarlar Buluşması" programında projeler ve çalışmalar hakkında önemli bilgiler verdi.

“Kaybedecek tek günümüz bile yok"

İlçede kısa sürede büyük yatırımlara imza attıklarını belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Hepimiz Canik için buradayız. Kaybedecek tek günümüz bile yok. Canik, eski Canik değil. Kamu kurum binalarımızı tamamlıyoruz. Artık ilçemizde eksik bir kamu kurumumuz kalmıyor. Kırsal alandaki yolların dışında, sadece ilçe merkezinde 35 km'lik ham yol açtık. İlçemizdeki imar çalışmalarımızı tamamladık. İlçemize kazandıracağımız diş hastanesi, önümüzdeki aylarda yapımı tamamlanarak hizmete girecek. Canik Meslek Edindirme Kurslarımız CAMEK'te eğitimlerle birlikte mobilya üretimi sürüyor. İlçe Tarım Müdürlüğüyle birlikte ilçemizde toprak analizi çalışmasına başladık. Buğday üreticisine sağladığımız yüzde yüz ücretsiz gübre desteğimiz devam edecek. Yeni araçlar satın alarak araç filomuzu güçlendirdik. Bütün bu fiziki yatırımlarla birlikte eğitim ve kültürel alandaki yatırımlarımızla ilçemiz çok önemli bir konuma ulaşıyor” diye konuştu.

Eğitime büyük destek

İlçedeki fiziki yatırımlarla birlikte gençlere ve eğitime yönelik önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Milli Eğitim Bakanımızla gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde ilçemize fen lisesi kazandırdık. Fen lisemiz ilçemizde mevcut bir okulumuzda 60 öğrencisi ile bu yıl eğitim öğretime başlayacak. Canik Fen Lisesi ile birlikte ilçemizde sınavla öğrenci alan dört lisemiz oldu. Bu, ilçemizdeki eğitim kalitesi adına büyük bir başarıdır. Fen lisesinin yeni binasını Canik Belediyesi olarak yılbaşına kadar tamamlayıp Millî Eğitim Bakanlığı'na teslim edeceğiz. Yapımı devam etmekte olan Canik Bilim Kampüsümüz TEKNOFEST Karadeniz'de Cumhurbaşkanımız tarafından açılmasını bekliyoruz. Fen lisesi ve Bilim Kampüsümüzle birlikte ilçemizde eğitime yaklaşık 30 milyon TL yatırım yapmış olacağız. Gençlerimizin eğitimi adına gerçekleştirdiğimiz bu projelerle ülkemizin geleceğine yön verecek bilim insanlarını yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

"SGK borcu olmayan belediyeyiz"

Göreve geldikleri 2019 yılından itibaren ilçede önemli gelişmeler yaşandığını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Bütün bu çalışmalarla birlikte ilçemizde bugüne kadar 87 milyon liralık yatırım yaptık. Bunun yanı sıra eski dönemlere ait yaklaşık 108 milyon TL borç ödedik. Maliyeye ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) borcu olmayan bir belediyeyiz. Üstelik tüm bu yatırım ve harcamalarda hiç kredi kullanmadık” ifadelerini kullandı.

Canik Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Genç'in de katıldığı program toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.