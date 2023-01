Başkan Sandıkçı: “Sokaktaki can dostlarımız bize emanet”

Gerçekleştirdiği çalışmalarla sokak hayvanlarına her alanda sahip çıkan Canik Belediyesi, sokak hayvanlarını sahiplendirerek onları sıcak bir yuvaya kavuşturuyor. Canik Belediyesi, bünyesinde görev yapan personellere hayvan hakları ile ilgili eğitimler verirken, çocuklara hayvan sevgisi aşılamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak adına ilçede etkinlikler düzenliyor.

Sokak hayvanlarının tüm ihtiyacı karşılandı

Sokak hayvanlarının her zaman yanında olduğunu değinen Canik Belediyesi, ilçede sokak hayvanlarının gerekli tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Canik Belediyesi, 2022 yılı boyunca ilçe genelinde belediye bünyesinde görev yapan veteriner hekimler eşliğinde 2 bin 180 sokak hayvanına tedavi ve rehabilitasyon uygulaması yaparken, 8 ton 600 kilonun üzerinde kedi ve köpek maması ile besleme çalışmalarını sürdürdü. 2022 yılı içerisinde merkez ve kırsal mahallelerde 64 adet yeni kedi ve köpek kulübesinin yapımını tamamlayan Canik Belediyesi, bu süreçte 50 sokak hayvanını sahiplendirerek sıcak bir yuvaya kavuşturdu. Canik Belediyesi, ilçede oluşturduğu mama ve su üniteleri ile kedi ve köpek kulübelerinin bakım, onarım ve temizleme çalışmalarını ise yıl boyunca gerçekleştirdi.

Canik'te çocuklara hayvan sevgisi aşılandı

Canik Belediyesi, sokak hayvanlarına karşı farkındalık oluşturmak ve çocuklara hayvan sevgisi aşılamak amacıyla yıl boyunca ilçede etkinlikler düzenledi. Etkinlikler kapsamında Canik Belediyesi'nde görevli veteriner hekimler sokak hayvanlarına karşı sorumluluklar, tedavi süreçleri, besleme ve hayvanların yaşam haklarıyla ilgili konularda çocuklara eğitim verdi. 2022 yılında sokak hayvanları konusunda sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle ilçede birçok etkinlik gerçekleştiren Canik Belediyesi, 2022 yılı içerisinde bünyesinde görev yapan personellere veteriner hekimler eşliğinde belirli periyotlar şekilde hayvan hakları, tedavi ve ilk müdahale konularında eğitim verdi.

“Can dostlarımız bize emanet”

Sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların büyük bir özveriyle devam ettiğini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Can dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için tüm ekibimizle canla başla çalışıyoruz. Beslenmelerinden barınmalarına kadar gerekli tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İlçemizde ekiplerimiz tarafından tespit edilen ve belediyemize gelen ihbarlar üzerinde sağlık sorunu yaşayan can dostlarımıza veteriner hekimlerimizle müdahale ediyoruz. Gerekli tedavileri uyguluyoruz. 2022 yılı içerisinde can dostlarımız için sahada ekibimizle büyük bir özveriyle çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Belediye personelimize ve çocuklarımıza hayvan hakları konularında eğitim verdik. Can dostlarımızı sahiplendirerek onları sıcak yuvalara kavuşturduk. Özellikle çocuklarımızda hayvan sevgisini aşılamak için ilçemizde eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenledik. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hayvan hakları ve yaşam şartları konularında bilinçlendirme çalışmaları yaparken çocuklarımızla birlikte kedi, köpek kulübeleri ve kuş yuvası yapımı ve besleme etkinlikleri yaptık. 2023 yılında da çalışmalarımıza ara vermeden ilçemizdeki can dostlarımızın tüm ihtiyaçlarını ve tedavilerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Her can bizler için çok kıymetlidir. Can dostlarımız bize emanet. Ancak unutulmamalıdır ki sevgi ve merhametle can dostlarımıza sahip çıkmak hepimizin görevidir” dedi.