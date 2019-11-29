Başkan Sandıkçı: “Ülkemiz mazlumların hamisi durumundadır”

SAMSUN (İHA) – Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Türkiye'nin mazlumların hamisi olduğunu söyledi.

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesinin Erasmus programı kapsamında Polonya, Çekya, İtalya, Letonya ülkelerinden çeşitli liselerde okuyan 40 öğrencisi ve 6 öğretmeni Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'yı ziyaret etti. ‘Yerel Yönetimler ve Demokrasi' konusunda çalışmalarını sürdüren öğrencilerle özel olarak ilgilenen Başkan Sandıkçı, misafirleri aynı zamanda belediye meclis salonunda ağırlayarak Samsun şehrinin tarihi ve turistik yerleri, Canik ilçesinin dünü, bugünü, yarını, Türkiye'nin demokrasi tarihi, Türkiye'de yerel yönetim uygulamaları ve Canik Belediye Meclisi çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Öğrencileri Canik'te ve böyle anlamlı bir mekânda ağırlamaktan mutlu olduğunu ifade ederek söze başlayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Yerel demokrasimizin mihenk taşı olan belediye meclis salonumuzda ülkemize misafir olarak gelen kardeşlerimizle bir arada olmaktan, onları burada ağırlıyor olmaktan son derece mutluyum. Ülkemiz mazlumların hamisi konumundadır. Yeryüzünde yüz yıllar boyunca adaleti ve barışı tesis eden bir millet olarak bütün insanlığın dertleriyle dertlenmek tarihimizin bize yüklediği bir misyondur. Bu meclis hizmet dönemimiz de çok hayırlı kararlara imza attı. Şimdi de sizlerle anlamlı bir karara el kaldıralım ve belediye meclislerinin yerel yönetimler noktasındaki idari pozisyonuyla birlikte başkaca görevlerinin ne olduğunu uygulamalı görmüş olalım istiyorum. Şimdi sizlerle bu meclisimizde ortak bir kararı oylamaya sunuyorum. Yeryüzünde ezilen, mağdur edilen, zulüm gören, haksızlığa uğrayan tüm halklar adına, barış için, adaleti tesis etmek için büyük bir özveriyle mücadele etmeye var mısınız?” sorusunu sordu.

Sorulan soruyla birlikte yapılan oylamada savaşların ve akan kanların durması ve mazlumlar için hep birlikte mücadele etme oylamasına tüm misafirler el kaldırarak destek verdi. Alınmış olan bu sembolik kararın çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Sandıkçı, şunları söyledi:

“Çocuklarımızın zihninde yer etmiş olduğumuzu düşünüyorum. Kendilerine ülkemizin mazlumlar için savaş mağdurları için hangi fedakârlıklar yaptığını anlatarak dünyanın geri kalanını kendi dışlarında bulunan dünyayı az da olsa tanımalarını sağladık. Bu şekliyle bir bilinç oluşturduğumuza inanıyorum.”

Karşılıklı hediyeleşmelerden sonra misafir öğrencilere Oyuncak Müzesi ve Mevlana Eğitim Kampüsü gezdirildi.